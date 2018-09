La Pelea del Año ya está aquí: En dónde ver Canelo Vs. Golovkin 2

¿En dónde y a qué hora ver el esperado combate de desempate entre ambos ídolos?

La pelea del año ya está aquí, Gennady Golovkin defenderá por 21ª ocasión sus campeonatos mundiales de peso medio frente al mexicano y ex monarca mundial de la misma división, Saúl “Canelo” Álvarez.

Esta pelea que es un desempate del enfrentamiento que se dio el 16 de septiembre de 2017, es conocido por los medios como Canelo Vs. Golovkin 2 y en ella se disputarán los campeonatos mundiales de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) y de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA).

Aquí todo lo que debes saber para no perder detalle:

Cuándo: Sábado 15 de septiembre de 2018

Lugar: T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada

TV: HBO PPV (Livestream disponible via Fite.tv)

Hora: 8 p.m. ET, 5 p.m. PT

Cartelera de TV: Jaime Munguia vs. Brandon Cook, David Lemieux vs. Gary “Spike” O’Sullivan, Román “Chocolatito” González vs. Moisés Fuentes.

Pelea estelar: No después de las 11 p.m. ET, 8 p.m PT.

Si quieres contratar el combate da click aquí.

*En varios países de Latinoamérica, incluidos México y Argentina, la pelea será transmitida por Canal Space totalmente en vivo. En México se podrá ver en TV abierta por Televisa y TV Azteca con una pelea o 45 minutos de retraso.

Notas recomendadas: