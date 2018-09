En insólito revés, juez devuelve a la cárcel a preso exonerado por homicidio

Deberá completar la condena de 25 años, de los cuales ya había cumplido más de 23

Luego de disfrutar 14 meses en libertad, Tasker Spruill deberá volver a la cárcel, donde ya estuvo 23 años preso por un asesinato ocurrido en 1993.

Un juez de Brooklyn ordenó ayer el regreso a la cárcel, siguiendo una decisión del tribunal de apelaciones que esta semana restableció la condena por homicidio.

Spruill había sido liberado hace 14 meses cuando el juez Michael Gerstein anuló el veredicto de culpabilidad que lo había condenado a 25 años de cárcel, de los cuales ya había cumplido más de 23, por el asesinato del traficante de drogas Tracy Thomas.

Gerstein lo liberó en marzo de 2017, citando una falta de procedimiento, tras descubrir que el fiscal Stan Irvin había permitido que un testigo clave fuera forzado a testificar falsamente ante el jurado. Pero la corte de apelaciones dijo que Irvin había seguido las reglas.

Fuera de la sala del tribunal el viernes, Spruill dijo llorando que “nunca en un millón de años” pensó que sería enviado de regreso a prisión, informó New York Post. “Es devastador”, dijo, con lágrimas en los ojos. “Estoy enojado con la decisión, pero la respeto”.

El condenado de 51 años de edad, que ha mantenido su inocencia desde el principio, tiene dos días para despedirse de sus seres queridos antes de ser enviado de regreso tras las rejas.

Los abogados Rita Dave y Jabbar Collins dijeron que planeaban presentar un permiso para apelar, y luchar contra la decisión del tribunal de restablecer la condena de su cliente.

“Es difícil darle sentido”, dijo Dave. “Es muy raro, no lo he visto, no hemos visto esto antes”.