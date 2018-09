Exigen al gobernador aprobar la ‘tasa de congestión’ para modernizar el metro

Según los defensores del transporte, el plan de la MTA para evitar los retrasos no ha resuelto el problema

NUEVA YORK.– Luego de analizar los datos de las demoras del metro correspondientes al mes de agosto, la Riders Alliance, reveló un informe en el que se destaca que, la única forma de solucionar el problema del principal sistema de transporte de la ciudad es promoviendo un gran plan de inversión para modernizar la infraestructura.

El informe en cuestión surge más de un año después de que el gobernador Cuomo declarara en estado de emergencia el metro de Nueva York e implementara su Subway Action Plan para estabilizar el sistema.

De acuerdo con la organización defensora del transporte público y los usuarios Riders Alliance, el plan del primer ejecutivo estatal, no ha logrado revertir las fallas del Metro. El informe descubrió que los problemas de señal ocasionaban retrasos en las horas pico de la mañana literalmente todos los días excepto uno, ese día fue el 23 de agosto.

El problemas de señales en el Metro es endémico y es el que genera paralizaciones y los consiguientes retrasos que frustran a los millones de usuarios neoyorquinos que tienen que diariamente ir a trabajar.

“Mientras durante todo el mes de agosto sólo hubo un día sin retrasos en la señalización, es una alerta roja de que ha llegado el momento de modernizar nuestro sistema de metro”, dijo John Raskin, director ejecutivo de Riders Alliance.

Rankin aseveró que, en 2018 Nueva York, los retrasos se han convertido en una rutina.

“Los días de las medidas preventivas tienen que terminar. Es hora de el gobernador Cuomo y los miembros de la Legislatura estatal apruebe la ‘tasa de congestión’ para financiarán el plan Fast Forward de la MTA, para que podamos reconstruir el sistema de tránsito y terminar con el sufrimiento de millones de neoyorquinos que dependen de él todos los días”, dijo Raskin.

Cargo para financiar el metro

Los pasajeros respaldaron la ‘tasa de congestión’, que recaudarían dinero para modernizar el metro mediante la imposición de un cargo a los automóviles y camiones que ingresan al distrito central de negocios de Manhattan al sur de la calle 60.

“Hemos llegado al punto en que es mucho más común que los pasajeros experimenten retrasos en el metro cada día que no. Lo que los pasajeros necesitan es la seguridad de que el servicio de metro está mejorando, no empeorando”, dijo Jaqi Cohen, coordinador de campaña de NYPIRG Straphangers.

Según el conteo de demoras que hace la MTA, emitidas entre las 6 am y las 10 am cada mañana de lunes a viernes, todas las líneas excepto el tren L sufrieron problemas mecánicos o de señal durante uno o más de las 23 horas punta de la mañana en el transcurso del mes. El tren L es la única línea de metro en la que el MTA ha completado las actualizaciones de señal.

El plan Fast Forward de la MTA actualizará las señales en otras líneas del metro, además de la revisión y el reemplazo de los miles de vagones del metro que regularmente sufren problemas mecánicos.

Los trenes D y R empataron la mayor cantidad de retrasos, 16 veces en un mes. Cada uno fue retrasado por señales 11 veces y mecánicas 5 veces. El tren N tuvo la tercera mayor cantidad de retrasos, con ocho debido a señales y siete por problemas mecánicos.

Incluso el 23 de agosto mismo, según los datos del MTA, la fecha en que las líneas no tenían señal o mal funcionamiento mecánico entre las 6 am y las 10 am, los trenes B y Q se demoraron mientras los investigadores buscaban determinar por qué se había activado el freno de emergencia de un tren y como resultado 5 trenes se retrasaron.