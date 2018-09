Repetir el grado

Tuve una conversación con una madre cuya hija iba a repetir primer grado. La madre estaba angustiada y se negó a aceptar la decisión de la escuela de no promover a su hija. Yo entendí totalmente la frustración de esta madre. Ninguna madre quiere creer que su niña no está progresando al mismo ritmo que los demás niños. Ningún padre quiere aceptar que las necesidades de su hija son diferentes a los de otros niños. Sin embargo, cada padre cree que su hijo es especial y único. Y tienen razón

Cada niño es especial y único y por lo tanto, debe tratársele como tal.

Si su niño no está progresando académicamente al ritmo necesario para ser promovido entonces deberíamos hacer lo necesario para satisfacer las necesidades del niño y no poner al niño en una posición para fracasar sólo para las aparencias. Promover de curso a un niño que no está listo es establecer que el niño falle. Esto tiene poco que ver con la inteligencia, y todo que ver con la preparación.

Ningún padre debe sacrificar el bienestar emocional de su hijo para mantener las apariencias. Cada niño es inteligente, pero el hecho es que ellos no lo van a creer si sólo seguimos empujándolos cuando no están listos. Ellos comienzan a creer que no son inteligentes porque no pueden hacer el trabajo requerido.

Los padres deben ser pacientes porque todos niños aprenden diferentemente. Es mejor para un niño repetir un grado y prepararse para el trabajo más exigente que ser empujado a enfrentar el trabajo que no pueden manejar. Es como tirar al niño en el extremo profundo de la piscina sin enseñarles a nadar.

Repetir un grado no es óptimo pero es mejor que empujar a su hijo al fracaso. Debe acompañar al niño durante este tiempo y hacerles saber que son inteligentes y que solamente aprenden a un ritmo diferente. Repetición de un grado les dará el tiempo necesario para terminar el viaje de aprendizaje con éxito. Al final eso es lo que la escuela y los padres quieren para cada niño, que terminen con éxito su carrera escolar.

-La Dra. Vasthi Acosta es la directora de Amber Charter School

