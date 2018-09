Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Este fin de semana trae reguetón, con Ozuna, salsa, con Oscar D'León y vallenatos, con Carlos Vives

Jueves 20

Teatro: Cariaquito morao

El festival anual Monologando Ando, organizado por el Teatro Fenix USANY, trae a escena Cariaquito Morao, un unipersonal de Pablo García Gámez que será interpretado por César Augusto, ganador del Premio HOLA como actor de reparto por su trabajo en El Gos, también de García Gámez. Monologando Ando en su octava edición, se realizará hasta el 29 de septiembre. A las 7:00 p.m. Boletos: $20. The Producers Club Theaters, 358 Oeste de la Calle 44, Manhattan. Información: (929) 200-294

Cine: Frida bajo las estrellas

Puedes ver una película bajo las estrellas sobre Frida Kahlo. Un ‘biopic’ de 2002 sobre la icónica artista mexicana, que le valió la nominación a un Oscar a la protagonista Salma Hayek, será proyectado en McCarren Park Pool Deck, en Brooklyn. El evento tiene acceso gratuito y transcurre de 7:00 p.m. a 9:00 p.m, aunque se recomienda acudir con tiempo para encontrar sitio. Más información en www.nycgovparks.org

Viernes 21

Oktober Fest: Llega el mes de la cerveza

No hace falta viajar hasta Munich (Alemania) para disfrutar de la mejor cerveza, porque el Oktober Fest también llega a Nueva York. Cuatro semanas de auténtica cerveza alemana, salchichas y ‘pretzels’ gigantes, en un festival que comienza este viernes 21 de septiembre y se extiende cada fin de semana (de jueves a domingo) hasta el 14 de octubre. El evento se organiza en Watermark Bar, 78 South St (Pier 15). Entrada gratuita. Más información: www.oktober-fest.nyc.

Flamenco con Olga Pericet

La sensación internacional del flamenco, Olga Pericet, agraciará a su público una vez más con fuerza y técnica de su repertorio español. Interpretará, junto a la guitarrista Anonia Jiménez y los cantantes ‘La Carbonera’ y Miguel Lavi, su espectáculo mundial ‘ENFOQUE’, en honor a la leyenda del flamenco Carmen Amaya. Actuarán cada miércoles, jueves, viernes y sábado hasta el 21 de octubre en el Repertorio Español, en el 138 E de la 27th Street en Manhattan, entre Lexington y la Tercera Avenida. Los días 3 y 4 será a las 7 p.m. y el 5 y 6 a las 7 p.m. Más información sobre horarios y tickets en: www.repertorio.nyc

El mejor Jazz desde Puerto Rico

El contrabajista puertorriqueño Ricardo Rodríguez es parte destacada de la escena del jazz en Nueva York, con ritmos que mezclan el jazz con música contemporánea, ritmos afrocaribeños y folclore latino. Estará de 9:30 p.m. a 11:30 p.m. en Terraza 7, Queens. Entrada: $15. Información: www.terraza7.com

Sábado 22

Concierto de Residente: US Tour 2018

El contante puertorriqueño ganador de decenas de Grammys Latinos llega a Nueva York con su gira. El co-fundador del ya legendario grupo Calle 13 actuará a las 8 p.m. en el Hulu Theater del Madison Square Garden. Boletos: $39 – $266. Más información en www.ticketmaster.com.

Concierto: Carlos Vives ‘Vives Tour’

Oscar D’León con Tony Vega y Los Hermanos Moreno

Una noche exuberante de salsa con tres músicos excepcionales: el bajista y vocalista venezolano Oscar D’León, el vocalista puertorriqueño Tony Vega y la banda Los Hermanos Morenos, de Nueva Jersey. A las 8 p.m. en New Jersey Performing Arts Center (1 Center Street, Newark, NJ). Boletos: $49 – $69. Más información: www.njpac.org

Ozuna en concierto

El rey del reggaeton y trap latino puertorriqueño, autor de grandes éxitos como “Si No Te Quiere”, “Síguelo Bailando” o “La Modelo”, llega este fin de semana aa Madison Square Garden para poner a bailar a todos sus seguidores. El show arranca a las 8 p.m. Boletos: $205 – $1,500. Más info: www.ticketmaster.com.

Domingo 23

Museum of Art and Storytelling: Documental Puerto Rico

Un retrato conmovedor de la fuerza, el espíritu y la resistencia del pueblo puertorriqueño se muestra en este documental producido por estudiantes de PACE University y dirigido por Maria Luskay. La proyección será a las 2 p.m. (bilingüe inglés/español con subtítulos). A las 3 p.m., mesa redonda con Gabriel Rivera (productor), Arnaldo López (director ejecutivo), Sebas Whittaker y Rev Damaris Whittaker (Fort Washington Collegiate Church). Entrada gratuita. Children’s Museum of Art and Storytelling, 898 St Nicholas Ave, NY. Más información en: www.sugarhillmuseum.org

Martes 25

Herencia Hispana LGBTQ

En honor al Mes de la Herencia Hispana, Equality New York y Coors Light están la festividad honrando a cuatro activistas latinos que han hecho grandes cosas por la comunidad LGBTQ en Nueva York. El evento es parte del programa Tap Into Change de Coors Light, una iniciativa en la que la cerveza donó $25,000 a Equality Federation. Con la donación, Equality Federation apoya a sus organizaciones miembros para construir campañas más grandes, llevar a cabo entrenamientos de liderazgo y aumentar los esfuerzos de sus voluntarios. De 6:30 p.m. a 8:30 p.m en Boxers Hell’s Kitchen, 742 9th Ave New York. Más información en www.eventbrite.com