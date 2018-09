No luches solo contra el Alzheimer

Hay muchos programas, servicios y recursos gratis para latinos afectados por esta enfermedad, sus familiares y sus cuidadores en la ciudad de Nueva York

Con motivo de la conmemoración del Mes de la Herencia Hispana, la Asociación del Alzheimer capítulo Nueva York está realizando una serie de talleres y programas educativos gratis para aumentar la concientización sobre la enfermedad del Alzheimer y otras demencias entre los latinos que residen en la Gran Manzana.

Para dar a conocer estos programas, y otros servicios y recursos que ofrece la Asociación, los cuales están dirigidos principalmente a las personas que estan cuidando a un familiar con Alzheimer (conocidos en inglés como “caregivers“), se realizó una conferencia el pasado miércoles en el Isabella Geriatric Center ubicando en Washington Heights.

La conferencia, llamada “El Cuidador Latino“, y que fue realizada en español, fue la oportunidad perfecta para que personas de origen hispano, principalmente las de la tercera edad, se enteraran de la gran variedad de programas y servicios que hay disponibles para ellos y para sus familiares que sufren de Alzheimer o que podrían estar en riesgo de desarrollar la enfermedad.

Entre estos programas destaca el llamado “Serie Viviendo con Alzheimer – Etapa Temprana”, el cual se realizará este 25 de septiembre de 1:30 a 4:30 p.m., en la sede principal de la Asociación del Alzheimer capítulo Nueva York, ubicada en el 60 Este de la calle 42, Suite 2240, en Manhattan.

Aunado a esto, la Asociación del Alzheimer cuenta con grupos de apoyo en español para cuidadores y personas con Alzheimer u otro tipo de demencia, los cuales se reúnen el primer sábado de cada mes de 10:30 a.m. a 12:00 p.m en su sede de Manhattan. Para participar debe registrarse llamando al 646-793-4792.

En estos grupos se enseña a las personas a no lidiar solas con los problemas y las consecuencias de la enfermedad del Alzheimer. Teniendo en cuenta que el ser un ‘caregiver’ es un trabajo muy fuerte que causa un gran desgaste físico y psicológico, durante estos encuentros se ofrece apoyo emocional y social por parte de otras personas que están pasando por situaciones similares. Y, aunque los grupos tienen un fin terapéutico, también son un espacio para el entretenimiento.

Aunado a los talleres, programas y servicios, la Asociación del Alzheimer también ofrece gran cantidad de literatura y folletos en español con los que se busca educar a los latinos con tópicos como “Conozca las 10 señales”, “Aspectos básicos del Alzheimer”, “Planificación legal y financiera”, “Cuídese” y “Vivir con Alzheimer”.

Pero no sólo la Asociación del Alzheimer ofrece apoyo a las familias latinas afectadas por este mal. También el Departamento de Envejecientes de la ciudad de Nueva York (Department for the Aging), ofrece apoyo mediante su “Centro de Recursos para Cuidadores” a través del cual, trabajadores sociales experimentados brindan evaluación, información, orientación, referidos y recursos a organizaciones comunitarias, grupos de la tercera edad, cuidadores y el público en general.

Según cifras de la Asociación del Alzheimer, el número de diagnósticos de esta enfermedad entre los hispanos se estima que aumentará en 600% para el año 2050

Todos los programas y servicios que ofrece la Asociación del Alzheimer son gratuitos. Para más información y registrarse visitar: www.alz.org/NYC o llamar al 800-272-3900.

Para los programas del Departamento de Envejecientes visite nyc.gov/aging y seleccione “Los Cuidadores” y haga click donde dice “Centro de Recursos para Cuidadores”. También puede llamar al 212-442-3086.

También puede llamar al número 311 y preguntar por “Apoyo para el Cuidador“.