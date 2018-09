Avril Lavigne y su desgarrador regreso al mundo de la música

La vida de la cantante cambió después de la picadura de una garrapata

Avril Lavigne lo anunció semanas atrás. “Ha sido una recuperación larga y quiero asegurarme de que es perfecto para ustedes. Solo se merecen mi mayor esfuerzo y eso es lo que les voy a dar“, escribió en Twitter la cantante canadiense.

Finalmente, la cantante presentó “Head Above Water“, el single a través del cual detalla su lucha con altibajos contra sus serios problemas de salud, y el cual fue escrito en esos meses en los que debió permanecer en cama, sin la posibilidad de realizar ninguna clase de actividad o de regresar al mundo de la música, con todo el esfuerzo físico que eso implicaba. “Para ser sincera, una parte de mí no quiere hablar sobre estar enferma porque quiero que todo quede atrás, pero sé que tengo que hacerlo“, expresó recientemente en una conmovedora carta. “No solo es parte de mi vida, necesito concientizar sobre la gravedad de la enfermedad de Lyme (…) continúo luchando la batalla, estoy recuperando mi vida“, manifestó la cantante.

Lavigne se enfermó en 2014, como consecuencia de la picadura de una garrapata, mediante la cual contrajo una bacteria que la hacía sentir cansada, dolorida, con fiebre alta y debilidad muscular. Sin embargo, el diagnóstico definitivo tardó meses en llegar.

“Estaba en Los Ángeles, y fue el peor momento de mi vida. Veía a todos los especialistas posibles, los médicos ‘top’ y eran unos estúpidos. Se colocaban frente a sus computadoras y me decían: ‘Tienes el síndrome de fatiga crónica’, ‘¿por qué no tratas de salir de la cama y tocar un poco el piano?’ o ‘¿estás deprimida?’. Eso suele suceder con las personas que sufren la enfermedad de Lyme. No les dan respuesta a sus dudas, y les dicen simplemente que están locos“, contaba en una entrevista televisiva en 2015, donde ya se mostraba optimista respecto a su recuperación. “Estoy a la mitad del tratamiento, mucho mejor, viendo un gran avance y es bueno para mí saber que me recuperaré al 100% en algún momento“.

Ese momento tan ansiado por Avril llegó este año, con el paulatino lanzamiento de esas composiciones que se gestaron en el período más duro de su vida.