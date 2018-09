Indocumentado denuncia que oficial de Port Authority lo delató con ‘La Migra’

El ecuatoriano Édgar Latacela, quien lleva dos meses en poder de ICE y enfrenta la deportación, asegura que su arresto fue un acto de retaliación

Desde que Donald Trump asumió la Presidencia de Estados Unidos, el Estado y la Ciudad de Nueva York sacaron el pecho en defensa de los inmigrantes y aseguraron que ningún organismo compartiría con ‘la Migra’ información sobre indocumentados que no representen un peligro para la seguridad. Pero el pasado 3 de agosto, cuando salía de su casa, en Forest Hills, Queen, el ecuatoriano Édgar Latacela sintió que la orden de los mandatarios neoyorquinos había sido pasada por alto.

Varios agentes de ICE lo estaban esperando, y cuando lo vieron salir, lo arrestaron y lo trasladaron inicialmente a Federal Plaza y luego a un centro de detención en Nueva Jersey. Durante la diligencia, los agentes de ‘la Migra’ tenían en su poder una foto que según el inmigrante, le había tomado la policía de Port Authority el 2 de octubre de 2015, cuando lo arrestaron en la terminal C del aeropuerto LaGuardia, presuntamente por recoger en su auto de servicio público a un pasajero, sin estar autorizado. En ese momento, el inmigrante sospechó que las agencias compartieron información y que las amenazas que por varios meses le habían hecho algunos oficiales en el aeropuerto se cumplieron, pues dice que lo tenían en la mira.

Tras el arresto de la policía, dos años y medio atrás, que describió como “violento, abusivo, malintencionado e injusto”, Latacela entabló una demanda contra Port Authority y el agente, que según él lo agredió y le ocasionó daños severos. Ante las constantes advertencias que le hacían y los mensajes que dice le enviaban con otros familiares y amigos que también trabajan con autos de servicio público en LaGuardia, el ecuatoriano decidió retirar la demanda y evitarse problemas.

“La policía de Port Authority constantemente está hostigando a los conductores, y yo diría que aquí ellos pasaron esa información de mi esposo, porque cómo se explica uno que hayan aparecido justo aquí los de Inmigración con una foto que le tomaron los de Port Authority”, asegura la colombiana Edna Hernández, esposa del detenido, quien considera que detrás del arresto de ICE hubo motivaciones de retaliación. “Hay policías que constantemente le mandaban a decir con otros conductores que se cuidara, que lo iban a arrestar. Allá todos se enteraron de la demanda y le agarraron rabia. No lo podían ni ver”.

La empresaria, quien es ciudadana estadounidense, explicó además que la detención de su esposo por parte de las autoridades de inmigración fue injusta, pues tienen un proceso abierto de ajuste de estatus por estar casado con ella . Solo estaba pendiente de ser aprobado hasta que resolviera un asunto relacionado con multas de tránsito, algo que justo iba a arreglar en la corte el día de la detención y que resolvió hace un mes, cuando le permitieron salir del centro de detención y comparecer ante una jueza que desestimó las multas.

“El no tenía orden de deportación, es un hombre sin antecedentes criminales, ha pagado sus impuestos y no es justo que sin motivos lo detengan y no lo quieran liberar”, agregó la esposa del ecuatoriano, quien mencionó que los dos últimos meses ha vivido un infierno.

“Mi hijo de seis años constantemente se despierta en las noches llorando, está muy traumatizado con la ausencia de su padre. Yo no puedo dormir, estoy llena de angustia. Y a nivel económico estoy empezando a tener tantos problemas, que me toca empezar a mirar a donde me voy a ir con mi hijo y mis papás de 80 años, porque sola no puedo seguir pagando este apartamento”, agregó la ciudadana. “Le pido a ICE que nos den la oportunidad de ir ante un juez y resolver el caso sin que lo deporten, pero que mientras tanto lo liberen, y al Estado le pido que investigue bien lo que está pasando con los oficiales de Port Authority porque no quiero que otra familia sufra los mismos abusos”.

Sobre su situación, desde el centro de detención, donde incluso fue golpeado por otro interno, Latacela exigió su liberación y se mantiene en su sospecha de que ICE recibió información directa sobre él por parte de miembros de Port Authority. “Ellos hicieron un abuso porque acusé al policía. La última vez que me agarraron me maltrató y lo agarró como algo personal”, dijo el inmigrante.

Ante los señalamientos de Latacela y su esposa, Port Authority manifestó que no hay elementos que hagan pensar que sus oficiales compartan información con ‘la Migra’, pero aseguraron que tras conocer las denuncias ordenaron una investigación sobre el caso.

“Si bien no hay indicios de que los oficiales de Port Authority hayan participado en la deportación (detención con esos fines) del señor Latacela por parte de ICE, el asunto ha sido remitido al Inspector General de la agencia para una revisión inmediata e independiente”.

La Oficina de ICE en Nueva York, por su parte negó que la policía de Port Authority comparta información con esa agencia, y aunque aseguraron que es “poco probable” que oficiales llamen de manera individual a denunciar a inmigrantes, advirtieron que “tampoco es imposible que eso no suceda”.

Sobre la situación de Latacela, ICE aseguró que el ecuatoriano violó las leyes de inmigración al permanecer de manera “ilegal” en Estados Unidos y que tiene una condena por un delito menor y cargos locales pendientes. Está a la espera de ver a un juez, luego de que le cancelaran una cita de comparecencia hace un par de semanas.

“Los agentes de deportación de ICE lo arrestaron el 3 de agosto y le enviaron un aviso para que comparezca ante un juez de inmigración. Actualmente se encuentra bajo custodia de ICE en espera de un proceso de deportación”, explicó Rachael Yong Yow, vocera de esa oficina.

Tras conocer el caso, el concejal Ydanis Rodríguez, miembro del Comité de Derechos Humanos y Asuntos Civiles del Concejo Municipal, hizo un llamado a las autoridades de Port Authority y a los gobernadores de Nueva York y Nueva Jersey para que se aseguren de que ese organismo no comparta información con ICE y proteja a los inmigrantes.

“A nivel de la ciudad de Nueva York tenemos bien clara la política de que ni la policía ni el Departamento de Educación ni los hospitales ni ninguna agencia del gobierno municipal colaboran con ICE, pero como Port Authority es una institución manejada por los estados de Nueva York y Nueva Jersey, el llamado es que los gobernadores de los dos estados, que son gobernadores que han probado que tienen una agenda proimigrante, aseguren utilizar su influencia para asegurar que se pase una resolución donde se establezca que ellos no van a colaborar con ICE”, dijo Rodríguez.

Asimismo, el concejal Rafael Salamanca pidió al gobernador Andrew Cuomo que se investigue si realmente en el caso de Latacela hubo acción directa de uno o varios policías entregando información a ‘la Migra’.

Hazel Crampton-Hays, vocera del Gobernador de Nueva York, manifestó una vez más el compromiso y la defensa del Estado hacia los inmigrantes y pidió que se realicen las investigaciones pertinentes.

“Es imperativo que Port Authority, que no es una agencia estatal, y por lo tanto no está bajo la autoridad de la orden ejecutiva, investigue minuciosamente estas inquietantes acusaciones”, aseguró la funcionaria. “Tendremos cero tolerancia con el comportamiento imprudente y cruel de ICE, razón por la cual el Gobernador tomó medidas para prohibir que las agencias estatales y las fuerzas del orden público investiguen sobre el estatus migratorio”.

La vocera de la Administración Cuomo agregó que “el Gobernador está haciendo todo lo que está a nuestro alcance para proteger a todas las familias inmigrantes y ofrecerá asesoría legal gratuita y de alta calidad al Señor Latacela a través del Proyecto Liberty Defense”.

Asimismo, Matt Dhaiti, de la Oficina de Asuntos del Inmigrante de la Alcaldía de Nueva York, aseguró que a las autoridades municipales les preocupa cualquier denuncia de trato discriminatorio o injusto que tenga lugar en la Gran Manzana, independientemente del estatus migratorio.

“La Administración de Blasio ha trabajado diligentemente para fortalecer las protecciones de confidencialidad para todos los neoyorquinos y limitar el acceso de las autoridades federales de inmigración a las propiedades de la Ciudad, de conformidad con la ley. Alentamos a los neoyorquinos a presentar reclamos de trato discriminatorio ante la Comisión de Derechos Humanos de Nueva York”, dijo la funcionaria municipal.

El presidente del Concejo Municipal, Corey Johnson, criticó la detención del inmigrante, y destacó que como en otros casos, está causando un dolor innecesario en su esposa y su hijo de 6 años.

“La aplicación de la autoridad de inmigración agresiva e indiscriminada de la administración Trump continúa dividiendo a las familias”, dijo el líder político. “ICE debe dejar de atacar a los neoyorquinos trabajadores. Esto no nos está haciendo más seguros, y sus tácticas están amplificando el miedo en las comunidades inmigrantes de la ciudad”.

Y mientras el abogado que lleva la defensa de Latacela espera que un juez autorice que el padre ecuatoriano sea liberado y enfrente fuera de las rejas su proceso ante inmigración para estar junto a su familia, su esposa Edna no solo asegura que no sabe si podrá resistir más semejante angustia sino que su salud ya comienza a afectarse.

Desde el jueves pasado está internada de emergencia en un hospital de Queens, donde ya le han realizado dos transfusiones sanguíneas ante su evidente desgaste. Y el pequeño Nicolás, el único hijo de la pareja, no para de llorar repitiendo una y otra vez una frase que recoge su clamor: “Quiero que papá venga a la casa”, “quiero que papá venga a la casa ya”.