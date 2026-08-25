Buscan a hispano por muerte de su madre “a golpes” en Nueva York

Bob Johnny Guzmán Soto está siendo buscado por NYPD luego de que su madre fuese hallada muerta y con signos de golpes en su apartamento en El Bronx.

Josefa Soto De Carmen, de 57 años, fue encontrada sin vida el viernes alrededor de las 3:25 p.m. en su vivienda de Grand Concourse, cerca de la calle East 168th. Presentaba traumatismos en la cabeza y el torso, por lo que posteriormente su muerte fue clasificada como homicidio.

Ayer el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) difundió una fotografía y un video de su hijo de 33 años caminando por el vestíbulo de un edificio de apartamentos y arrastrando una maleta pequeña, con la esperanza de que el público ayude a localizarlo.

Hasta el momento no se han presentado cargos relacionados con la muerte de la mujer, acotó Daily News. Los vecinos describieron a la familia como conflictiva, pero señalaron que Guzmán Soto era una persona tranquila, reservada y religiosa que participaba habitualmente en grupos eclesiásticos locales y estudios bíblicos. Se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas cercanas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

A principios de este mes Thomas David Ryan, hombre de 32 años, fue identificado como sospechoso de haber matado a su padre y luego incendiado su casa en Greenville, Nueva York. En julio Robert Lee Jenkins III murió abatido por la policía mientras golpeaba mortalmente a su padre con un bate de béisbol en Connecticut.

También el mes pasado Armel Crawford fue arrestado como sospechoso de haber matado con un machete a su madre, una agente penitenciaria jubilada de 61 años, en su domicilio en Queens (NYC). Fue el 2do caso similar en pocos días en ese condado, luego de que Ausha Ramlakhan, inmigrante guyanesa de 60 años, fuese encontrada fatalmente apuñalada por su esposo al llegar a su hogar. Más tarde su hija Bridgett Ramlakhan (30) fue acusada del crimen, y según su familia “padece esquizofrenia paranoide con trastorno bipolar”.

En diciembre Wei Hou, un hombre con antecedentes penales, fue acusado como sospechoso de haber matado a golpes a su madre de 76 años en un apartamento del Lower East Side de Manhattan (NYC). En noviembre Kaseem Stukes mató a su madre, a su hija y al novio de la joven, y luego a sí mismo en un apartamento en El Bronx (NYC). En octubre Javian Adams, joven que se encontraba en libertad condicional, presuntamente ejecutó a sus padres en Connecticut tras una discusión en la que lo criticaron por sus problemas económicos.

En febrero Henry McGowan, hombre de Nueva York que estranguló a su padre en un hotel de cinco estrellas en Irlanda, fue declarado “no culpable” por padecer demencia. En mayo de 2025 fue hallado muerto Matthew Zoll, joven de 23 años que padecía esquizofrenia y que estuvo desaparecido durante 6 meses siendo sospechoso de haber matado a su padre en Long Island (NY). También ese año Vanessa Chendemi (36) se hizo la muerta para salvar su vida, luego de que su hijo quinceañero la hiriera y apuñalara fatalmente a su abuela Concetta Marie Chendemi (56) en la casa de la familia en Selden, Long Island (NY).

En enero de 2024 una hispana mató a sus hijas y a su esposo y luego se quitó la vida dentro de su hogar en Union (NJ) tras recibir una orden de desalojo, informaron las autoridades. En 2023 August Velasco fue detenido como sospechoso de haberle quitado la vida a su padre de 76 años a golpes y usando un cuchillo en su hogar en Yonkers (NY). En el otoño de 2022 un hombre le disparó fatalmente a su madre y su esposa y luego condujo más de 12 millas hasta un campo de tiro en Newstead (NY), donde mató a su padre y luego a sí mismo. En julio de ese año una madre hispana de 36 años se quitó la vida después de matar a sus tres hijos en su hogar en la localidad Danbury de Connecticut.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

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