Video: El impresionante momento en que paralíticos caminan gracias a novedosa técnica

Una nueva tecnología ha funcionado con éxito en pacientes parapléjicos

Pacientes que quedaron paralíticos luego de accidentes de tránsito o deportivos lograron recuperar la movilidad de sus piernas gracias a una innovadora tecnología que consiste en estimular la médula espinal con impulsos eléctricos.

La técnica, llamada estimulación epidural, consiste en colocar 16 electrodos en la parte media y baja de la espalda, con el fin de enviar impulsos eléctricos a las zonas sensomotoras de las piernas.

De acuerdo con las investigaciones publicadas en el New England Journal of Medicine y en Nature Medicine, los médicos creen que, luego del accidente, las señales cerebrales continúan pasando a través de la médula espinal hacia las partes paralizadas del cuerpo, sólo que no son lo suficientemente fuertes como para propiciar el movimiento. Lo que esta tecnología busca es potenciar las señales para lograr una respuesta motora.

Luego de una terapia con los implantes que duró entre tres meses y año y medio, cuatro pacientes lograron resultados prometedores. Dos de ellos lograron caminar más de 90 metros y otros dos, se sentaron y se pusieron de pie sin ayuda. Originalmente, este método fue desarrollado para contrarrestar dolores de espalda.

El portal RT recopiló algunos de estos momentos que son tan impresionantes como conmovedores, en un video que puedes ver a continuación: