Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Música mexicana, cultura amazónica, fotografía urbana o ritmos puertorriqueños son algunas de las actividades a realizarse este fin de semana

Jueves 27

Oktober Fest: el mes de la cerveza

No hace falta viajar hasta Munich (Alemania) para disfrutar de la mejor cerveza, porque el Oktober Fest también llega a Nueva York. Cuatro semanas de auténtica cerveza alemana, salchichas y ‘pretzels’ gigantes, en un festival que comienza este viernes 21 de septiembre y se extiende cada fin de semana (de jueves a domingo) hasta el 14 de octubre. El evento se organiza en Watermark Bar, 78 South St (Pier 15). Entrada gratuita. Más información: www.oktober-fest.nyc.

Aprende salsa ‘outdoors’

Los amigos de Salsa Dance Studio vuelven con su popular noche de salsa. Te mostrarán los pasos básicos durante la primera hora y después puedes practicar tus nuevos movimientos con la música especialmente escogida por DJ John John Acevedo. La clase de salsa comienza a las 5:00 p.m. en Willoughby Plaza, Downtown Brooklyn. Gratis y abierto a todo el mundo.

‘Urban Photography’ con mirada latina

Organizada por E. Carmen Ramos, vicedirectora del Smithsonian American Art Museum, esta exhibición explora el trabajo de diez artistas con raíces latinas que observan y se identifican con sus calles, sus barrios y sus vecinos, en ciudades de Latinoamérica o barrios latinos de ciudades como Nueva York o Los Angeles. Lugar: Museo El Barrio, 1230 Quinta Avenida. Entrada: $9 adultos y $5 estudiantes y senior. Horario: Miércoles – Sábado (11 a.m. – 6 p.m.) y domingo (12 p.m. – 5 p.m.).

Viernes 28

‘Coco’ bajo las estrellas

Disfruta de la cinta que ya se ha convertido en el referente del cine infantil de toda una generación. ‘Coco’, la historia de Disney inspirada en la música y la cultura de la ‘Tierra de los Muertos’ mexicana será proyectada el viernes en el Virginia Park de El Bronx. Más información sobre este evento y otras películas bajo las estellas en www.nycgovparks.org/events/film

Concierto: María Alejandra

La cantante de raíces venezolanas María Alejandra Rodríguez interpretará canciones con ritmos de diferentes países, como bossa nova, cha cha cha, boleros, jazz latino, etc. fusionados con su estilo moderno. Mostrará con su bella voz temas de su último trabajo, Aquí y allá, del que ha sido cantante, música y productora. En el Club Bonafide, 212 E 52nd St, NY. Entrada: $10. Más información en: clubbonafide.com.

Sábado 29

Festival: Brooklyn Comes Alive

La cuarta edición de ‘Brooklyn Comes Alive’ vuelve a Williamsburg el sábado con una maratón de música durante todo el día, en el Brooklyn Bowl, Music Hall of Williamsburg y Rouh Trade. Inspirado en la escena musical de las comunidades de Nueva Orleans y Brooklyn, junta a más de 50 artistas compartiendo proyectos y estilos musicales. Algunos de los que acuden este año son: Lettuce, The Disco Biscuits, Joe Russo’s Almost Dead, Snarky Puppy, Pretty Lights Live Band, Turkuaz, The Meters, The Motet, Dopapod, The Nth Power. Tickets de $50 a $250. Más información en brooklyncomesalive.com.

Shows boricuas en el parque

Pregones/PRTT organiza Stage Garden Rumba, un espacio comunitario sin igual para este sábado en Willis Ave. Garden. Con artistas puertorriqueños, será un día para celebrar la mezcla de danza, música, poesía y teatro en El Bronx Sur. Entrada gratuita. El evento comienza a las 2 p.m. en Willis Avenue Community Garden at 401 E 143rd Street.

FitWeek en Brooklyn

Este evento de una semana de duración (del 22 al 29) celebra el poder del fitness en tu comunidad, mientras recauda dinero para educación. Acude a clases de cycling, yoga, HIIT, pilates, boxing, dance y mucho más. Uno de los eventos más populares está organizado por Pilates BKLYN, seguido por mimosas y algo de comer, cuya recaudación se destinará a organizaciones sin ánimo de lucro y escuelas públicas. Entrada gratuita. En 8 Berry St, 3rd Floor Brooklyn a la 1 p.m. Encuentra todos los eventos de la FitWeek en www.empowerednyc.com.

Músical: Banda El Recodo

La banda sinaloense El Recodo de Don Cruz Lizárraga junto a la banda de música regional mexicana La Adictiva San José de Mesilla interpretarán rancheras y música regional mexicana. Tocarán en directo y además contarán con la presencia de Los del Re-5 y con la música de DJ Lobo. Escuche en directo a estos grandes grupos en Stage 48 (605W 48th St., NY, 10036). Boletos: $50 – $80. Hora: 10:00 p.m. – 4:00 a.m.

Domingo 30

Concierto bilingüe para niños

El Museo Judío presenta a Sonia de Los Santos en concierto para niños de 3 a 8 años. La cantante recorrerá el mundo de las canciones infantiles en inglés y español, creando una atmósfera personal y universal al mismo tiempo. Celebrando el festival judío de Sukkot con su segundo álbum, ¡Alegría! (Joy!), De Los Santos hará una interpretación de la naturaleza. Los tickets comienzan en $18 y se compran en thejewishmuseum.org. El museo se encuentra en 1109 Fifth Avenue.

Martes 2

Cortos: Sumérgete en el Amazonas

Esta serie de cortos se sumerge en las prácticas y cultura alrededor del Amazonas. El uso religioso y medicinal de la Ayahuasca y las propiedades escondidas en otras plantas de la región, son los temas que aborda esta serie de cortos psicodélicos y documentales. El Dr. Dennis McKenna presentará el programa y atenderá a las preguntas del público al finalizar. Dónde: Instituto Cervantes, 211 E 49th St. Entrada: Gratis. Cuándo: 6 p.m.