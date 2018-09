Piden aumentar apoyo para fondo de acceso al aborto en NYC

Más de 300 mujeres reciben ayuda anualmente, incluyendo inmigrantes indocumentadas

Enfrentando la posibilidad de que el juez republicano Brett M. Kavanaugh sea confirmado a la Corte Suprema, varios líderes de la ciudad de Nueva York anunciaron el inicio de una campaña para expandir el fondo de acceso al aborto que convertiría a la Gran Manzana la primera del país en financiar directamente la atención del aborto.

La campaña, anunciada por la defensora del pueblo Letitia James y la concejal Helen Rosenthal, llega en medio de un candente ambiente político en el que el candidato de Trump a la Corte Suprema, es temido por los defensores de los derechos de las mujeres, en parte por su desacuerdo en el caso Garza v. Hargan, en el cual argumentó que no se debía permitir que una inmigrante indocumentada de 17 años tuviera un aborto inmediato.

La preocupación es real, al menos así lo explicaron las líderes políticas neoyorquinas, que cuentan con el apoyo de la presidenta del Instituto Nacional de Salud Reproductiva (NIRH) Andrea Miller, la abogada de Nueva York Latina Network (NYLAN), la miembro del Consejo de Acceso al Aborto de Nueva York (NYAAF) y Gerente de Voluntarios Kaitlyn Marchesano.

La defensora James recalcó la importancia de unirse para luchar contra lo que, asegura, es un fuerte ataque contra el derecho de las mujeres a un consejo médico imparcial y un acceso a abortos legales y seguros.

“Debemos recordar que esos derechos significan poco sin los recursos para garantizar el acceso que las mujeres necesitan y merecen”, dijo James. “El Fondo de Acceso al Aborto proporcionará esos recursos para garantizar que los derechos de las mujeres se cumplan por completo, y que la falta de recursos financieros nunca impida el derecho a tomar sus propias decisiones médicas”.

De acuerdo con la ley actual, la mayoría de los estados y localidades siguen las pautas establecidas por la Enmienda Hyde, que prohíbe que los fondos federales cubran los servicios de aborto, sin embargo, en Nueva York existe el Fondo de Acceso al Aborto de Nueva York (NYAAF), que proporciona asistencia financiera para cubrir el cuidado del aborto, a través de fondos entregados directamente a las clínicas.

Ahora bien, pese a que el fondo ha proporcionado más de $300,000 en sus 11 años de existencia, Kaitlyn Marchesano, miembro del consejo de NYAAF, indicó que muchas mujeres solo pueden acceder a un aborto a través de este fondo, razón por la cual su expansión es vital para seguir ayudando a más pacientes.

“Las clientas del Fondo se ven afectadas por las grietas de cobertura por muchas razones: ganan demasiado para calificar para Medicaid, pero no lo suficiente como para pagar los costos de desembolso de un aborto; tienen un seguro privado que no cubre el aborto o tienen un deducible alto; o pueden optar por no usar su seguro debido a preocupaciones de privacidad o seguridad”, dijo Marchesano.

Según ella, un aborto es, en muchos casos, imposible de pagar para algunas mujeres.

“Para muchas que están viviendo de cheque en cheque y tienen gastos que cubrir como alquiler y cuidado de niños, incluso $425, el precio promedio de un aborto en el primer trimestre es caro”.

Llamado al Concejo Municipal

El Instituto Guttmacher estima que en todo el país, el 30% de las mujeres que desean interrumpir un embarazo son obligadas a llevarlo a término debido a la falta de fondos. Incluso si logran recaudar los fondos suficientes para pagar el aborto, puede ser difícil encontrar una clínica para realizar el procedimiento.

De acuerdo con el NYAAF, en el estado de Nueva York, la mayoría de los proveedores se concentran en áreas urbanas y el 39% de los condados no tienen un proveedor de servicios de aborto, una situación que sigue siendo difícil para quienes residen fuera de las zonas urbanas.

Esta “travesía” es la que, según la concejal Helen Rosenthal, presidente del Comité de Mujeres, es importante cortar, sobre todo en medio de “los esfuerzos de la administración Trump y Pence para restringir la libertad reproductiva”, un llamado en el que insta a sus colegas a comprometer fondos directos para el NYAAF, que ofrece servicios sin importar el estado migratorio.

“Cuando la administración Trump se movió para restringir los derechos de inmigrantes y refugiados, Nueva York y las ciudades de todo el país declararon que serían santuarios. Y ahora que los servicios de salud reproductiva, especialmente el aborto, están bajo amenaza, debemos actuar de nuevo”, dijo Rosenthal.

Daniela Madrid, una estudiante de 22 años, residente en Queens, aseguró estar convencida de la necesidad de ampliar este fondo.

“Creo que todas las mujeres deberían tener derecho a tener una opción y tomar una decisión sobre si es el momento adecuado para que traigan una vida al mundo”, apuntó Madrid. “Darles acceso a las mujeres a un más fondos que facilitarán estas decisiones sería una gran idea”.

El fondo: