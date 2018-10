Demandan a cadena de restaurantes de Nueva York por no pagar horas extras

El robo de salario es frecuente en la ciudad; los hispanos son a menudo las víctimas

La firma de abogados Cilenti & Cooper, PLLC representa a los antiguos empleados de una cadena de restaurantes en una demanda donde alegan que no recibían pagos por horas extras.

Según la demanda, los empleados que trabajaban en 3 localizaciones de la empresa no recibían compensación por las horas extras. El demandante principal trabajaba hasta 60 horas a la semana. La demanda alega que la compañía violó las leyes laborales federales al no pagarle sus horas extras a él y a otros empleados que tuvieron una experiencia similar en los otros locales de la compañía.

Bajo las leyes laborales de Nueva York, las compañías deben pagar a sus empleados por lo menos $13 por hora, y pagar tiempo y medio del sueldo del empleado por las horas trabajadas por encima de las 40 horas en una semana.

Los empleados aseguran que califican para recibir pagos por horas extras, pero sólo les pagaban el salario mínimo básico por todas las horas trabajadas. En otras palabras, no recibieron tiempo y

medio de su sueldo regular por cada hora trabajada después de 40 horas cada semana.

Si usted fue obligado a trabajar mas de 40 horas por semana sin pago por horas extras, tiene derecho a una reclamación. Cilenti & Cooper, PLLC ha recuperado mas de $80 millones de dólares por salarios no pagados a trabajadores hispanos en Nueva York y New Jersey. Contacte a Cilenti & Cooper, PLLC hoy al 718-841-7474 para una consulta gratis y para ver si tiene un reclamo por salarios no pagados.