Ilia Calderón gana un Emmy por su entrevista más valiente

Mira por todo lo que tuvo que pasar la periodista colombiana

Ilia Calderón gana un Emmy por la entrevista más valiente y arriesgada de su carrera cuando le tocó enfrentarse al líder del grupo ‘Caballeros Blancos’ del Ku Klux Klan, Chris Barker.

Hace más de un año, cuando aun no era oficialmente la co-presentadora de ‘Aquí y Ahora’, Ilia tuvo una difícil tarea para el show periodístico de los domingos de Univision. Bajo el título de ‘En la Boca del Lobo’, Ilia fue la cabeza de una investigación sobre el Ku Klux Klam y la discriminación en Estados Unidos.

Calderón, viajó a entrevistar al matrimonio Baker, Amanda y Chris, en la propiedad de estos, un campo de 6 acres, en donde no funcionan ni los celulares. Aunque la productora del show le había dado las características de Ilia a estas personas, al verla la reacción fue de miedo.

“Esperábamos una mujer del color de los latinos, no una negra”, le dijo Barker a la productora en aquel momento.

En la entrevista no faltaron los insultos, la humillación, y fueron salvajemente racistas con Ilia Calderon, quien como toda una profesional, aunque confesó que sintió miedo, jamás abandonó su trabajo.

“Yo no puedo compartir el pan contigo… En la Biblia dice ama a tu prójimo, a tu gente, mi gente es blanca, la tuya es negra.. Yo creo que todos tienen derecho a vivir, ya seas negra o lo que sea, chino, japonés, mexicano, eso es lo que me enseñó la Biblia, pero también me enseñó a que no tengo que compartir el pan contigo porque eso es contra Dios”, le dijo mirándola con odio Chris a Calderón.

Pero su profesionalismo y su valentía tuvo su reconocimiento anoche de parte de la Academia de Televisión de Estados Unidos, entregándole un Emmy por su gran labor.

‘Aquí y Ahora’ también se alzó con otro Emmy más por la cobertura titulada ‘Terror en Las Vegas’, y lo mismo en Noticiero Digital por ‘Fear in Trump Territory – This is the U.S. City with the Highest Proportion of Undocumented Immigrants’.