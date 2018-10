Inmigrante violada por su tío reingresa ilegalmente a EEUU y pasa más de 18 meses en cárcel de ICE

"Sé que hice mal, y realmente lamento desde el fondo de mi corazón que violé las leyes de esta gran nación"

Una dramática historia de una inmigrante jamaiquina conmueve por estos días a la ciudad de Nueva York.

La inmigrante huyó repentinamente de su país luego de ser violada por su tio, sin embargó luego ingresar ilegalmente a EEUU y rehacer su vida ue capturada y puesta en un centro de detención de ICE en el condado de Hudson donde lleva 18 meses, reportó el NY Daily News.

La mujer, residente de la ciudad de Nueva York,fue violada y torturada por su tío en Jamaica durante meses en 2008. Regresó a EEUU alrededor de 2011 después de haber sido deportada dos veces porque supo que su tío la estaba buscando en Jamaica.

La inmigrante, madre de dos hijos, fue arrestada en su casa en mayo de 2017 como parte de una redada en contra de inmigrantes indocumentados. Actualmente la inmigrante jamaiquina espera los procedimientos judiciales de su deportación en Nueva York, donde hay una acumulación de miles de casos de inmigración.

“Siente que no vale nada, es un desastre que no está para sus hijos”, dijo el marido de la mujer en entrevista con The Daily News. “Es difícil. He estado sin mi esposa durante 16 o 17 meses”.

Según el informe, la mujer detalló el presunto abuso en audiencias judiciales anteriores.

“Sé que hice mal, y realmente lamento desde el fondo de mi corazón que violé las leyes de esta gran nación”, dijo en la corte en diciembre. “Solo estaba buscando protección y eso es todo … no tengo otro lugar” dijo ante los estrados judiciales.