María Celeste Arrarás desconsolada por la salida de Quique Usales de Telemundo

Hoy tengo el 💔 porque se despide de nuestro programa uno de los mejores profesionales y compañeros con quien he tenido el gusto de trabajar @quiqueusales Quique, todos te vamos a extrañar DEMASIADO porque siempre traes buen humor y alegria contigo. Dejas un vacío en la pantalla de @alrojovivo y en todos nuestros corazones. Se que los televidentes también te van a extrañar mucho porque los cautivaste a todos con tu humildad,dedicación y simpatía. ¡Siempre amigos en o fuera de la pantalla!