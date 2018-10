Myriam Hernández: “Luché por ser quien soy”

La artista chilena, quien estará este domingo en el United Palace, habla de los obstáculos que tuvo que enfrentar al comienzo de su carrera

La cantante y compositora chilena Myriam Hernández celebra tres décadas cantando a los enredos del amor, por lo que ha sido distinguida con el título de ‘La baladista de América’, una trayectoria que pudo haber sido totalmente distinta si ella no hubiese luchado por mantener intactos sus sueños y su identidad.

La artista, quien ofrecerá un concierto este domingo 7 en el teatro United Palace como parte de su gira ‘La fuerza del amor’, cuenta que el primer obstáculo que enfrentó cuando entró en la industria de la música fue por su nombre.

“No todo fue color de rosa en los inicios de mi carrera, encontré trabas en el camino. La primera fue con mi nombre, pero inmediatamente me dijeron que tenía que cambiarlo, me negué. Yo no quería un nombre falso, y les dije con firmeza que quería utilizar mi nombre real, que no veía ningún problema en usarlo”, agrega.

Hernández cuenta que el siguiente desafío en su carrera llegó incluso a deprimirle porque implicaba romper los sueños de toda una vida en un instante y convertirse en una artista muy diferente a la que hoy conocemos. La intérprete de ‘El hombre que yo amo’, ‘Huele a peligro’ y ‘Herida’, explica que una disquera trato de convencerla de que su éxito vendría de la mano del rock y no de las baladas, por lo que hicieron todo lo posible por cambiar el rumbo de su música.

“Luché por ser quien soy. Recuerdo que una vez me presenté en el programa Sábado Gigante y canté algo en esa línea del rock. Todos estaban felices con lo bien que salió todo, pero yo me puse a llorar porque no era lo que quería hacer. Yo siempre he sentido una pasión muy fuerte por las historias de amor y desamor y mi gran ambición era cantar baladas. Fui perseverante, seguí insistiendo hasta lograrlo”, añade.

De gira por EEUU

Al hablar sobre la gira, la ganadora del Grammy Latino que debutó con un disco homónimo en 1988, explica que se trata de un recorrido que la lleva por varias ciudades del país y que también le permitirá presentarse en algunos escenarios de Europa.

“Estoy feliz de poder reencontrarme con el público a través de esta gira en la que hago un recorrido que incluye las canciones más conocidas de todo mi repertorio. Me siento agradecida de Dios por tener unos seguidores tan leales que me han acompañado durante estos 30 años de carrera”, comenta.

La artista, que también estará en escena este sábado 6 en el Teatro Ritz en Elizabeth, Nueva Jersey, también habla en particular del publico neoyorquino y de su próxima función, una producción de la compañía, Alberto Cruz Management, y asegura que siente una conexión especial con la ciudad.

“A principios de este mismo año tuve un concierto en Nueva York. Es siempre esplendido regresar a esta ciudad, siento que el público y yo tenemos una gran complicidad. Me siento afortunada de poder verlos otra vez y les puedo asegurar que será una noche maravillosa”, afirma.

De igual manera, la artista adelanta que trabaja para la presentación de un nuevo material discográfico. Indica que simultáneamente con la gira está dando forma a un disco que la tiene muy ilusionada, pero del que todavía no puede adelantar mucho.

“Estoy llena de energías, muy entusiasmada con este nuevo proyecto. No puedo dar detalles de esta nueva producción porque todavía estoy dándole forma a todo. Lo que si puedo decir es que pienso que para el primer trimestre del próximo año ya estará listo”, concluyó.

En detalle

Qué: Concierto de Myriam Hernández

Dónde: Teatro United Palace, 4140 Broadway, Nueva York

Cuándo: 7 de octubre, a las 7 p.m.

Información: http://www.unitedpalace.org