Nicolas Cage rechaza haber violado a una mujer

El actor catalogó de "absurdas" las alegaciones

SITGES, España – El actor estadounidense Nicolas Cage, la estrella más importante de la presente edición del Festival de Cine Fantástico de Sitges (noreste español), negó hoy las acusaciones de haber violado a una mujer.

Un representante del actor ya había asegurado que tanto Cage como su exesposa Alice Kim habían rechazado las “absurdas alegaciones” de Vickie Park, la mujer que lo acusó de haberla violado en septiembre pasado durante la celebración de un festival de cine en Viena.

En una multitudinaria rueda de prensa hoy, el actor de “Leaving Las Vegas” dijo: “Ya he hecho mi declaración sobre este tema, pero no hubo nada de esto, sólo para dejarlo claro”.

El actor salió también al paso de los rumores que apuntaban a que iba a dejar definitivamente la actuación para dedicarse a la dirección.

“Esos rumores no son ciertos; quiero continuar actuando pero no quiere decir que no vuelva a la dirección algún día”, puntualizó.

Cage presentó la película “Mandy”, del director del italocanadiense Panos Cosmatos, en la que interpreta el personaje de Red Miller, quien ha encontrado el amor con la fascinante Mandy.