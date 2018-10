“No caliente su orina en el microondas”

Te contamos por qué el dueño hace este raro pedido en una gasolinera de Florida

El propietario de una gasolinera en Southside, Jacksonville, le está pidiendo a la gente que no caliente la orina en el microondas. Punto. No dice “por favor…”

“Perdimos la paciencia y nos cansamos de que la gente trajera sus contenedores de orina”, dijo Parul Patel, dueño de la tienda de conveniencia On the Fly y de la estación de servicio BP en la esquina de Phillips Highway y Shad Road a First Coast News. “Está pasando todos los días “.

Las personas que vienen a hacerlo no son clientes, dijo Patel. “Ellos vienen de la calle, calientan recipientes de orina en el microondas y se van”.

La gasolinera se encuentra a poca distancia de Quest Diagnostics y LabCorp. Ambas compañías tienen laboratorios que ofrecen servicios de pruebas de drogas y recolectan muestras de orina.

Patel dice que algunas personas entran a su tienda tan desesperadas por pasar sus exámenes, que se vuelven violentas cuando se les pide que se vayan. “Tratamos de detener a este tipo de personas”, dice Patel. “Se vuelven muy agresivas con nosotros”.

Hace unos meses, una mujer era tan combativa que Patel decidió poner el ahora famoso letrero en el microondas.

“Ella comenzó a insultarme”, dijo Patel. “Ella dijo: ‘Bien, ¿dónde está el letrero que dice que no se puede usar esto para este tipo de propósito’? Eso me dio la idea: “Si eso es lo que me preguntas, entonces pondré el letrero que dice que es solo para uso alimentario y no para usar con tu orina o cualquier otra cosa”.

Un portavoz de Quest Diagnostics dijo que la ubicación cerca de la estación de servicio no recolecta muestras de orina. El sitio más cercano que lo hace está en Southside Boulevard, a unas cinco millas de distancia. LabCorp declinó hacer comentarios.

