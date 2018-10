Lista completa de nominados a Premios de la Radio 2018

Christian Nodal fue el artista con más menciones este año

Se dieron a conocer a todos los nominados de los Premios de la Radio 2018 que este año se celebrarán en México por primera vez.

Los artistas con mayor número de nominaciones son: Christian Nodal con cinco apariciones en esta lista, seguido con cuatro nominaciones se encuentran Alfredo Olivas, El Fantasma y Virlán García; mientras que el nombre de Julión Álvarez, Banda MS y Gerardo Ortiz están en tres ternas, sin duda una competencia muy reñida, pues durante este 2018 han gozado de un éxito rotundo en las listas de popularidad.

El público podrá votar por sus favoritos en la página web oficial y los ganadores serán reconocidos en un evento en vivo el próximo 8 de noviembre.

Artista del año

Alfredo olivas

Banda ms

Christian nodal

El fantasma

Julión álvarez

Banda del año

Banda la adictiva

Banda la trakalosa de mty

Banda los recoditos

Banda ms

La arrolladora banda el limón

Grupo norteño del año

Calibre 50

Cornelio vega y su dinastía

Huracanes del norte

Legado 7

Voz de mando

Grupo o solista sierreño del año

El de la guitarra

Los plebes del rancho

Ulices chaidez y sus plebes

T3rcer elemento

Virlán garcía

Solista del Año

Alfredo olivas

Christian nodal

El fantasma

Gerardo ortiz

Julión álvarez

Virlán garcía

Canción banda del año

En vida- banda los sebastianes

Esta es tu canción – banda la adictiva

La sonrisa obligatoria – julión álvarez

Me hubieras dicho – joss favela

Tiempo – banda los recoditos

Tu postura – banda ms

Canción mariachi del año

Me dejé llevar – christian nodal

No me friegues la vida- espinoza paz

Seremos- el bebeto

Te metiste – ana bárbara

Canción norteña del año

Antecedentes de culpa- alfredo olivas

Caricias clandestinas- remmy valenzuela

Diez minutos más- los huracanes del norte

Mi sorpresa fuiste tú- calibre 50

No me hubiera enamorado- cornelio vega y su dinastía

Canción sierreña del año

Como los vaqueros – lenin ramírez ft ulices chaidez

En dónde esta tu amor– virlán garcía

Para qué lastimarme – gerardo ortiz

Qué bonito es querer – ulices chaidez y sus plebes

Según tus labios – los plebes del rancho

Canción 420 del año

A lo lejos me verán – el de la guitarra

De periódico un gallito – legado 7

Fire up –t3rcer elemento

Radicamos en south central- fuerza régida

Rolling one- lenin ramírez ft t3rcer elemento

Corrido del año

El elegante – colmillo norteño ft jesús chairez

El problema – adriel favela ft cornelio vega y su dinastía

En el camino – el fantasma

La rueda de la fortuna- alfredo olivas

Palma salazar – gerardo ortiz

Disco del año

Comeré callado vol. 2 – Gerardo ortiz

En el camino- el fantasma

Haciendo ruido – la séptima banda

Me dejé llevar- christian nodal

La rueda de la fortuna- alfredo olivas

Revelación del año

Cornelio vega y su dinastía

El de la guitarra

Legado 7

Raymix

T3rcer elemento

Video del año

En dónde está tu amor- virlán garcía

Oye mujer- raymix ft juanes

Qué bonito es querer- ulices chaidez y sus plebes

Me hubieras dicho – joss favela

Seremos – el bebeto

De las redes a la radio

Aldo trujillo

Fuerza régida

Geru y su legión 7

Jovanny cadena

Los nuevos ilegales

Premio orgullo latino presentado por Honda

Cornelio vega y su dinastía

Christian nodal

La arrolladora banda el limón

Virlán garcía