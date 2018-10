Trump celebra “Columbus Day” en Twitter y la cosa no termina bien

Donald Trump desató este lunnes nuevamente la polémica luego de una publicación en Twitter celebrando “Columbus Day” o el Día de la Raza.

En su mensaje en la red social Trump alabó al controvertido explorador Cristóbal Colón, llamándolo una “inspiración“, desestimando la barbarie que él y sus expdicionarios infligieron sobre indígenas del continente americano.

“El espíritu de determinación y aventura de Cristóbal Colón ha brindado inspiración a generaciones de estadounidenses”, escribió Trump en Twitter . “En #ColumbusDay, honramos sus notables logros como navegante y celebramos su viaje a la extensión desconocida del Océano Atlántico”.

Christopher Columbus’s spirit of determination & adventure has provided inspiration to generations of Americans. On #ColumbusDay, we honor his remarkable accomplishments as a navigator, & celebrate his voyage into the unknown expanse of the Atlantic Ocean. https://t.co/Mg3dxRfPuN

