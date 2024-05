‘La Casa de los Famosos 4’: Alana Lliteras se molesta con el cuarto Agua y los tilda de desconsiderados

Se acerca la final y las cosas están bastante movidas dentro de ‘La Casa de los Famosos 4’, ya que Alana Lliteras se fue a hablar con Rodrigo Romeh, Maripily Rivera y Paulo Quevedo sobre una molestia que tiene con los integrantes del cuarto Agua, al que pertenece desde el comienzo de la competencia.

La joven, que se ha dado a conocer por su talento para la cocina, indicó que se sentía mal porque la dejaron por fuera para la comida y esto le ha parecido injusto, debido a que durante meses atendió a muchos en este aspecto.

En la conversación, la mexicana se mostraba decepcionada por la forma en cómo le pagaron sus compañeros e indicó que no esperaba esta actitud de ellos.

“Puede parecer una tontería, pero se me hace una falta de respeto”. Así lo dijo la participante del reality show de Telemundo.

“Me parece, me molesta, es una tontería, pero se me parece una falta de respeto”, dijo. Además, indicó que en muchas ocasiones se sintió mal y aún así les cocinaba. “No sé, se me hace ni siquiera puedo entender por qué”.

Afirmó que Geraldine Bazán le contó que este cambio de sus compañeros pudo ser porque compartió en la piscina con los adversarios, pero esto es algo que le parece absurdo. “Número 1, yo tengo derecho a convivir con quien quiera i ustedes me caen bien, número 2, si eso les molestó, vuelvo y repito, yo enojada no le dejé de cocinar a ninguno”, agregó.

“Aún sabiendo que hablaban mal de mí, siempre estuvieron los platos de comida ahí”, agregó.

El público, que ha visto cómo ha actuado Alana Lliteras ha opinado al respecto y en su mayoría la apoyan en su molestia. “Mis ganadores son Romeh y Maripily, pero en esta ocasión Alana tiene razón, ellos, los del cuarto agua, fueron malagradecidos con ella”, “Ellos son abusivos tanto Melaza, como Aleska vividores que son. Por eso he dicho Alana es la que debería estar en la final y no Aleska está mujer no se merece ese puesto. Alana lo tiene más que ganado”.

