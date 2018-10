Reportan más borracheras de empleada doméstica en hogares de Manhattan y Brooklyn

Todos coinciden en que la mujer tomaba licor mientras limpiaba y luego desaparecía

Al menos tres clientes más de los supuestos servicios de limpieza de Joanna Oltuszewska han reportado otros incidentes desastozos, a raíz de que unas mujeres en Brooklyn hicieran pública la borrachera que agarró en su apartamento.

Estaba “desnuda de la cintura para abajo, recostada en el sofá a punto de dormirse”, afirmó Nicholas Gomes al describir cómo encontró a la mujer que contrató a través de Yelp en marzo de 2016 para limpiar su apartamento de Manhattan.

Gomes dice que Oltuszewska, inmigrante de Europa del Este, sí limpió su casa, pero también se emborrachó con su brandy.

Agregó que Oltuszewska aceptó un acuerdo de culpabilidad por conducta desordenada y acordó pagarle $2 mil dólares en restitución, pero solo recibió $400 y ya dejó de intentar perseguirla.

Una mujer de Midwood, Brooklyn, que no quiso dar su apellido, también dijo que tuvo una sesión desastrosa con la misma sirvienta en enero de 2017.

“Cuando llegué a casa ese día, noté la basura en el pasillo en el piso de mi edificio y olía terriblemente”, dijo Jennifer C a New York Post. “Entré en el apartamento y parecía que no había limpiado nada y se había tomado una botella de vino”.

Como Gomes, Jennifer también intentó recuperar su dinero, pero Oltuszewska dejó de responder a sus mensajes.

Otra pareja en el Upper West Side dice que contrató a Oltuszewska en diciembre de 2017 y que la criada no sólo se sirvió el whisky, sino que también dejó manchas de sangre y orina en toda la casa.

Oltuszewska no ha estado disponible para la prensa, a pesar de las quejas publicadas en su contra.