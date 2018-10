Camarera alimenta a una niña rebelde para que la madre pueda comer

Los niños pueden "torturar" a los padres cuando no se comportan como deben en lugares públicos

Courtney Pedigo estaba en un Olive Garden en Greensboro,Carolina del Norte, con su hija Harlynn, quien dice se estaba portando mal. Pedigo le pidió a su camarera, Nianna Rudder, una caja para poder llevar su cena y pudieran irse sin molestar a otros clientes.

Para su sorpresa, Rudder le dijo: “No.”

Pedigo publicó la conmovedora historia en su página de Facebook:

“Esta noche, mi familia y yo salimos a Olive Garden a cenar, y como es habitual, Harlynn hizo todo lo posible por dar la nota y que todo el mundo notara su presencia. Me tenía tan abrumada de que todo Olive Garden se sintiera molesto. Por eso, fui a buscar a nuestra camarera para preguntarle si podía empaquetar mi cena en una caja para llevar porque íbamos a sentarnos en la auto hasta que la niña se comportara. Mi sorpresa fue enorme cuando la camarera me dijo alto y claro que no. NO, vas a sentarte a disfrutar de tu cena y yo me voy a quedar con la niña’, me dijo. ¡Y eso es exactamente lo que hizo! Le trajo a Harlynn un tazón de helado con sirope de caramelo y, aunque Harlynn no la dejó abrazarla, se sentó en su regazo y dejó que Nani Rudder la alimentara mientras cenaba tranquila. Nunca sabrás realmente cuán agradecida estoy por esta noche. Te admiro seriamente, ¡no solo porque te tomaste el tiempo de sobornar a mi pequeño con dulces para que pudiera comer, sino porque eres muy fuerte! Sé que tu madre está mirando desde el cielo con una gran sonrisa y está increíblemente orgullosa de la mujer que eres. ¡Gracias por su increíble servicio y por ser tan amables con todos nosotros! “, escribió en el post.

Eso es ser una buena camarera y mejor persona.