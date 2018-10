Hombre muere arrollado por camión de la basura que hizo giro ilegal en Brooklyn

La víctima de 37 años sufrió un severo trauma en la cabeza

Un hombre fue arrollado por un camión municipal recolector de la basura que estaba haciendo un giro ilegal ayer en Brooklyn.

La víctima de 37 años, cuyo nombre aún no ha sido revelado, estaba cruzando la avenida Brooklyn en el paso peatonal alrededor de las 6:45 a.m., cuando fue golpeada por el camión que giraba a la derecha en Eastern Parkway, informó New York Post.

Después de impactarlo, el conductor del camión arrastró su cuerpo varios pies antes de detenerse, dijo la policía. La víctima sufrió un severo trauma en la cabeza y fue declarada muerta en el lugar.

El conductor, Aaron Gilchrist (33), permaneció en la escena. Se le acusó de no detenerse ante un peatón, conducir en la dirección equivocada en una calle de un solo sentido y no ejercer el debido cuidado.

“El trabajador sanitario Aaron Gilchrist, que ha estado con DSNY desde diciembre de 2005, ha sido suspendido”, dijo el portavoz del Departamento de Saneamiento, Vito Turso.

El hecho sucedió exactamente dos meses después de que una turista australiana muriese atropellada por un camión de la basura, frente a Central Park.