Brujas anuncian hechizos contra juez Kavanaugh por negar acusaciones de abuso sexual

Prometen maldecir a "todos los violadores" y "al patriarcado" en una jornada en Brooklyn

Unas brujas de Brooklyn anunciaron que están preparando un torbellino de hechizos contra el nuevo juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh, designado a pesar de acusaciones de abuso sexual en su juventud.



En el mes de Halloween, “Catland”, una librería metafísica en Bushwick, promete maldecir a “todos los violadores” y “al patriarcado” durante un ritual la noche el 20 de octubre. Unas mil personas ya se han comprometido a asistir, según New York Post.

Kavanaugh “será el punto focal, pero de ninguna manera el único objetivo”, dice la descripción del evento. “Así que trae tu ira y todos los ejes que tienes que moler”.

El ritual está organizado por una practicante de Brooklyn llamada Dakota Bracciale, que también conjuró tres eventos contra el mandatario Donald Trump el año pasado, según The Huffington Post.

El hexágono contra Kavanaugh se trata de “exigir justicia que de otra manera te sería denegada”, dijo Bracciale, y se supone que es catártico para sobrevivientes de agresión sexual.

Habrá fotos y efigies de Kavanaugh, junto con polvo de un cementerio y clavos de un ataúd, dijo Bracciale.

“Incluso si no crees en la magia de esto, te dan el espacio y la afirmación, habiendo escuchado tu voz, sintiendo una sensación de compañerismo y camaradería“, dijo Bracciale. “Estamos publicando el mensaje de que no estás solo, no te vamos a dejar solo con los monstruos”.

El dinero recaudado será parcialmente destinado a causas LGBT y derechos reproductivos, según los organizadores.