Chiquis Rivera y su “twerking” deportivo

View this post on Instagram

Putting in work! #FriYay #Vibes 💪🏻💋 Get it tight, get it right before the weekend!!. #BeeFIT #BeeHealthy FEEL GOOD! …. AND Twerk! 🤣👌🏻@bootyfitworkout #bootyfitworkout @sarahkoudouzian #BeeABoss #QueenBee #BossBee #BBN1