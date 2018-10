Una hispana toma las riendas de hospital en El Bronx

Nombran a una inmigrante dominicana como directora ejecutiva del NYC Health + Hospitals/North Central Bronx

Emigró a la ciudad de Nueva York, proveniente de su natal República Dominicana, cuando apenas era una adolescente de 15 años. Sólo la acompañaba su hermano, que era un año mayor que ella. Y, aunque ni siquiera hablaba inglés, Cristina Contreras sabía que las dificultades y barreras de enfrentarse a un idioma nuevo y a una cultura y costumbres diferentes, no la iban a detener de lograr su sueño de superarse a través de los estudios. Y así sucedió.

“Fue muy difícil adaptarme porque todo era diferente aquí. Ni siquiera sabía decir ‘excuse me’, pero desde que llegué siempre quería estudiar y ser alguien en este país. Sabía que sin tener educación era muy difícil superarse y ser reconocida y por eso me dediqué a estudiar”, recordó Contreras, quien es originaria de Santo Domingo.

Aunque se convirtió en madre soltera a los 16 años y tenía dos trabajos para mantenerse, porque vivía sola, Contreras nunca abandonó la escuela.

“Fui parte de las estadísticas de ser una madre adolescente en la secundaria, pero eso no me detuvo, sino que por el contrario me dio más incentivos para estudiar más”, recordó la hispana que, desde que llegó a Nueva York ha vivido en el condado de El Bronx.

Luego de terminar la escuela secundaria, Contreras obtuvo una licenciatura en trabajo social y comenzó su carrera en 1995 como asistente social en el Hospital de Coney Island que, con 371 camas, pertenece al ‘NYC Health + Hospitals’, el sistema de hospitales públicos más grande del país.

Pero la joven dominicana no se detuvo allí. Luego de su licenciatura estudió una maestría también en trabajo social, y otra en administración pública, lo que la ayudó a subir más escaños en su profesión de más de 20 años dentro del sistema de hospitales públicos de la ciudad de Nueva York.

El pasado 1 de septiembre Contreras fue nombrada directora ejecutiva del NYC Health + Hospitals/North Central Bronx, una posición en la que será responsable de las operaciones diarias de este importante hospital comunitario que posee más de 213 camas.

Desde allí supervisará al personal, fomentará las relaciones con los líderes clínicos y la comunidad; supervisará el trabajo para mejorar la satisfacción del paciente y el personal, y asegurará la solidez fiscal del hospital.

“Mi meta no es solamente que la comunidad sepa que estamos aquí para ellos, sino que con el apoyo de la directiva de Health + Hospitals, queremos hacer crecer este hospital y traer más de los servicios que la comunidad necesita”, dijo la ejecutiva, quien informó que pronto el hospital contará con una nueva máquina ‘CT Scanner’.

Con todo esto se buscará que el NYC Health + Hospitals/North Central Bronx brinde servicios clínicos de alta calidad que respondan a las necesidades de salud de la comunidad que, en este caso es en su mayoría hispana.

Y es que si alguien conoce muy bien a la comunidad de El Bronx, esa es Contreras, quien ha trabajado en el sistema de atención médica pública de la ciudad de Nueva York durante más de dos décadas, incluidos los últimos 10 años en NYC Health + Hospitals/North Central Bronx, donde se desempeñó como directora ejecutiva adjunta y directora de operaciones durante el año pasado. Desde esta posición la mujer dominicana ha logrado tener un gran impacto no sólo entre los pacientes de ese hospital sino en toda su comunidad.

“Tenemos la suerte de que Cristina Contreras asuma este nuevo cargo administrativo de alto nivel”, dijo el presidente y CEO de NYC Health + Hospitals, el doctor Mitchell Katz.

“Su liderazgo y compromiso con el personal del hospital, los pacientes y la comunidad son esenciales, ya que continuamos enfocándonos en fortalecer el papel vital que desempeña NYC Health + Hospitals/North Central Bronx en esta comunidad”, añadió Katz.

Sus años como trabajadora social no sólo le han dado la experiencia única de saber atender a pacientes, sino que eso le ha ayudado también a conocer las necesitadas de la comunidad que está fuera del hospital a la cual también trata de hacer llegar los servicios de salud hospitalarios.

Contreras y su equipo de trabajo asisten a eventos comunitarios como ferias de salud, donde pueden escuchar de primera mano las inquietudes de los vecinos del sector. Esto le ha ayudado a diseñar nuevos programas y extender los diferentes servicios que ofrece el hospital, los cuales van más allá de los cuidados de atención primaria.

“Nosotros participamos activamente en la comunidad, en eventos de salud en los que hacemos exámenes y educamos sobre la diabetes y la presión alta y enseñamos cómo controlar esas enfermedades crónicas. Tratamos de estar visibles y activos con lo que la comunidad necesite incluyendo el acceso a seguro de salud”, dijo.

También, para llegar a más pacientes, Contreras ayudó a aumentar el acceso a los servicios de atención ambulatoria e hizo que bajara la dependía de las personas a las salas de emergencias, especialmente de aquellas con bajos ingresos.

“Muchas personas van a la sala de emergencia porque no saben cómo acercarse a los servicios del hospital o no saben cómo hacer una cita (…) Queremos que se les haga fácil comunicarse con nosotros en una manera que les sea cómoda y en su idioma”, dijo.

Además de poseer una amplia experiencia en la gestión de la atención médica de servicios ambulatorios,clínicos y auxiliares, Contreras es miembro del Colegio Americano de Ejecutivos de Atención Médica, la Asociación de Ejecutivos Hispanos de Atención Médica y la Junta Comunitaria local 7, donde preside el Comité de Salud.

“Estoy orgullosa y honrada de tener esta posición y la oportunidad de representar a los latinos, especialmente siendo una mujer de las minorías. Quiero que nuestra juventud, nuestras hijas, vean que hay posibilidad de alcanzar las cosas con las que uno soñó’, dijo Contreras.

“Siento que cargo un gran peso encima. No sólo por mi responsabilidad y por mi trabajo como ejecutiva, pero también como hispana, como mujer, como madre, porque estoy representando a muchas personas”, concluyó Contreras.

Sobre el North Central Bronx

El NYC Health + Hospitals/North Central Bronx es un hospital comunitario con 213 camas que se especializa en servicios para mujeres y niños. Su reconocido departamento de servicios ambulatorios brinda atención a los miembros de la comunidad de manera culturalmente apropiada. Como parte del sistema de atención médica del NYC Health + Hospitals, el North Central Bronx proporciona atención médica segura y de calidad, incluyendo servicios de emergencia a todas las personas sin preguntarle sobre su estatus migratorio y sin importar si no poseen seguro médico o ingresos suficientes para pagar. Para obtener más información, visite nychealthandhospitals.org/northcentralbronx, o llame al: 1-718-519-5000.