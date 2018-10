¿Cuántos dominicanos hay en Nueva York?

Hay más de 720,000, son el grupo de inmigrantes más numeroso y se concentran en Alto Manhattan

No es una pregunta sencilla de responder porque el último Censo oficial del ‘New York City Bureau of Vital Statistics’ es del 2010, no obstante, hay otros informes que proporcionan datos.

Lo que sí se puede afirmar con seguridad son dos cosas: en la Gran Manzana hay más de 720,000 dominicanos y son el primer grupo de inmigrantes en la ciudad.

Según datos del 2015, la población dominicana había desplazado a la puertorriqueña para convertirse en el grupo latino más numeroso en Nueva York, de acuerdo con un estudio del Centro de Estudios Latinoamericanos, Caribeños y Latinos de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY).

Mientras se reducía el número de boricuas, hubo un incremento que duplicó a la población dominicana, que pasó de los 349,000 según el Censo anterior a uno 723,000 quisqueyanos en la Gran Manzana actualmente.

Los dominicanos serían ahora el 29% de la población de hispanos, pasando a ser así el mayor grupo, lugar que antes ocuparon los puertorriqueños.

Es importante destacar que este estudio del 2015 de CUNY fue antes de la llegada masiva de boricuas el año pasado a la Gran Manzana tras el paso del huracán María.

Y aunque tradicionalmente la población dominicana se habían concentrado en Alto Manhattan, lo cierto es que ahora hay importante concentración de esa comunidad en El Bronx y Queens.

Históricamente, Nueva York ha sido el principal destino de la migración dominicana, pero estudios indican una recomposición geográfica basada en el nivel académico y los ingresos que tiene como mira estados del Sur, como Florida.

Hay quienes achacan ese desplazamiento del Alto Manhattan a otros distritos o incluso a otros estados del país al fenómeno de la ‘gentrificación’ que conlleva incremento de los precios de la vivienda.