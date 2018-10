La estrategia del yerno de Trump para no pagar millones de impuestos

Jared Kushner lleva más de 10 años sin pagar impuestos... ¡a pesar de ser millonario!

La compañía familiar de Jared Kushner ha gastado miles de millones de dólares en la compra de bienes raíces y su patrimonio neto se ha quintuplicado a casi $324 millones.

Sin embargo, durante varios años consecutivos, el esposo de Ivanka Trump parece no haber pagado casi ningún impuesto federal sobre la renta, según documentos revisados ​​por The New York Times.

El diario reporta que las facturas de impuestos bajos son el resultado de una maniobra común de reducción de impuestos que, año tras año, generó millones de dólares en pérdidas para el yerno del presidente Donald Trump, según los documentos.

El informe indica que las pérdidas fueron sólo en papel, ya que Kushner y su compañía parecen no perder dinero.

“Las pérdidas se debieron a la depreciación, un beneficio fiscal que permite a los inversionistas de bienes raíces deducir una parte del costo de sus edificios de su ingreso sujeto a impuestos cada año”, indica el Times.

Un ejemplo de esa práctica fue en 2015, cuando Kushner se llevó a casa $1.7 millones de dólares en ganancias salariales y de inversión, pero esas ganancias se vieron abrumadas por $8.3 millones en pérdidas, en gran parte debido a la “depreciación significativa”.

Un elemento a destacar es que los documentos no indican que el esposo de Ivanka haya infringido la ley, ya que, en teoría, se supone que la provisión de depreciación protege a los promotores inmobiliarios de que sus inversiones no se vean afectadas por el desgaste de sus edificios.

Esa forma de condonar impuestos podría ser mayor con la reforma tributaria del presidente Trump, que amplió muchos de los beneficios que disfrutan los inversionistas de bienes raíces, permitiéndoles obtener deducciones mayores.