“No diga pendej***s”: Actriz transexual que participó en El Señor de los Cielos arremete contra Lupita Jones

Condena la posición de la ex Miss Universo

La actriz transgénero Karla Sofía, antes Carlos Gascón, se le fue a la yugular de Lupita Jones, luego de que la exreina de belleza opinara que no está de acuerdo con que mujeres transgénero participen en Miss Universo.

“Entonces yo digo que Lupita Jones es como un gato, porque yo tengo mi opinión y me parece un gato; pero no lo es, es una mujer, entonces no digamos pen…jadas, estupideces y seamos coherentes con las cosas que decimos, porque hacemos mucho daño”, comentó.

La ahora actriz está muy enoja­da por los comentarios de Lupita Jones, al grado que siguió opinan­do en contra de ella.

“Por comentarios como ese pues la gente se siente que es una poca cosa, que no vale para nada en este mundo, que hacen a los demás de menos, que nos quieren dejar como poco cosa. Y ha pasa­do en todos los lados, pasaba con la gente que es de color, con todo el mundo. Ya está bien, respete­mos al ser humano”, expresó.

Karla también ha sido víctima de ataques en redes sociales por su cambio de género; sin embar­go, ella no les hace caso: “Son va­rias gentes, pero yo les contesto que me lo digan en la cara, y luego que me lo digan delante del juez todo eso que me están diciendo, entonces ya nadie se atreve, por­que escudándose en las redes con un avatar feo, pues dicen barbari­dades”, finalizó.