En las escuelas de Nueva York, 1 de cada 10 niños no tiene hogar

Estudio revela que la falta de vivienda entre los estudiantes sigue aumentando en la ciudad y el estado

NUEVA YORK.- El número de estudiantes sin vivienda o que viven en refugios y asisten al sistema escolar público de la ciudad de Nueva York aumentó nuevamente el año académico pasado a una cifra más del doble de la capacidad del Yankee Stadium.

De los aproximadamente 1.1 millones de estudiantes de la ciudad, 114,659 -más de uno de cada 10- fueron identificados en condición de desamparo en el año escolar 2017-18, según un estudio revelado este lunes por el Centro de Asistencia Técnica y Educativa del Estado de Nueva York para estudiantes sin hogar (NYS-TEACHS).

Específicamente en la Ciudad de Nueva York, el estudio de NYS-TEACHS determinó que 114,659 estudiantes fueron identificados como sin hogar tanto en los distritos escolares como en las escuelas charter, un aumento de 3,097 estudiantes en comparación con el año escolar 2016-2017.

Entre tanto, a nivel de las escuelas públicas a través del estado, durante el año escolar en curso, 152,839 estudiantes fueron identificados como personas in hogar, un aumento de 4,624 estudiantes en comparación con el año escolar 2016-2017.

“La cantidad de estudiantes sin hogar en la ciudad llenaría dos veces el Yankee Stadium. Mientras la Ciudad trabaja para abordar el problema abrumador de las personas en condición de desamparo, debe tomar medidas audaces para garantizar que los estudiantes sin hogar obtengan una excelente educación y no se queden estancados en un ciclo de pobreza”, dijo la directora ejecutiva de la AFC, Kim Sweet.

Las cifras que arroja el estudio señalan que más de uno de cada diez estudiantes en las escuelas de la ciudad de Nueva York fue identificado como personas sin hogar, lo que representa un aumento del 66% desde el año escolar 2010-2011.

El NYS-TEACHS es un programa de la organización Advocates for Children of New York (AFC), que sustenta su análisis en las estadísticas del Sistema de Información sobre Estudiantes (SIRS) del Departamento de Educación del Estado.

La Ciudad debe hacer más

La AFC reconoció que en los últimos años, la Ciudad ha tomado algunas medidas positivas para apoyar a los estudiantes que carecen de vivienda, que incluye ofrecer servicio de autobús a estudiantes de kindergarten a sexto grado que viven en refugios, aumentando la inscripción preescolar entre los niños que viven en los refugios y proporcionando programas de lectura después de la escuela en ciertos albergues.

La organización también destacó que el alcalde De Blasio y el Concejo asignaron fondos para 69 trabajadores sociales del Departamento de Educación para trabajar en escuelas con una alta población de estudiantes que viven en albergues durante el año escolar 2018-2019. Estos trabajadores sociales del programa “Bridging the Gap” brindan asesoramiento a los estudiantes sin hogar para ayudarlos a abordar el trauma que a menudo se asocia con la pérdida de vivienda, para apoyo académico y servicios de salud mental.

Sin embargo la AFC reveló que más de 100 escuelas de la ciudad tienen al menos 50 estudiantes que viven en albergues y no cuentan con la asistencia de trabajadores sociales del programa Bridging the Gap. Además, durante los últimos tres años, el alcalde financió a los trabajadores sociales por un año solamente, en lugar de proporcionar financiamiento a largo plazo.

Más recientemente, el canciller de Educación, Richard Carranza nombró a LaShawn Robinson para el nuevo cargo de vicecanciller de Bienestar Escolar y le encomendó fortalecer el apoyo a los estudiantes que no tienen vivienda.

“Nos complace que el canciller Carranza y el vicecanciller Robinson hayan identificado las necesidades de los estudiantes sin hogar como una prioridad para este año escolar “, dijo Sweet.

“Dado que problema de la falta de vivienda de los estudiantes persistente, la Ciudad debe redoblar sus esfuerzos, incluyendo la provisión de financiación a largo plazo para los trabajadores sociales para ayudar a garantizar que estos estudiantes puedan ir a la escuela todos los días y recibir la asesoría y el apoyo académico que necesitan para tener éxito”, agregó la directora de la AFC.