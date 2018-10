Thalía muestra cuerpazo y flexibilidad haciendo yoga a sus 47 años de edad

La mexicana sigue conquistando sus redes sociales

Thalía enloqueció a sus seguidores de Instagram al publicar un video realizando algunas posiciones de yoga.

En el clip se puede apreciar a la cantante haciendo ejercicio con una diminuta prenda deportiva para presumir su bien torneada figura y la elasticidad de la que hace gala a sus 47 años de edad.

“Conectando cuerpo, mente y alma. ¡Yoga, mi gran aliada en la vida! ¡Respira! Making a body, mind and soul connection. Yoga… my ally in life! Breathe! #om #yoga #body #selflove #breath 🎶 #lospanchos #pielcanela”, escribió la también actriz al pie del material que de inmediato generó todo tipo de piropos por parte de sus fans para halagar a la mexicana.

“Genial, belleza de mujer”.

“Que flexibilidad!! Felicidades. Muchas de 20 ya quisieran por lo menos hacer sentadillas”.

“Perfecto. Con razón tienes ese cuerpazo”.

¿Qué te parece?