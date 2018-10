Emma Coronel, esposa de El Chapo, ¿le envía mensaje romántico por Instagram?

No todo es tan claro como parece...

“Cuando se ama cómo te amo, no hay imposibles, tú y yo estaremos juntos”, ése es el mensaje que supuestamente la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzman compartió en su cuenta de Instagram. La publicación del 5 de octubre en la cuenta @emmacoronela viene acompañada de una foto en primer plano del rostro de Emma Coronel Aispuro.

El post no especifica a quién va dirigido el mensaje. Pero algunos medios han especulado si en realidad es para “El Chapo”, quien se encuentra en una cárcel de máxima seguridad en Manhattan, Nueva York, en espera del juicio federal en su contra por narcotráfico.

Sin embargo, el asunto es más nebuloso de lo que parece, porque, para empezar, hay dudas sobre la autenticidad de esa cuenta que al momento suma más de 225,000 seguidores.

“Solo esta página tengo, las demás son falsas…muchos me conocen, pero pocos saben quien soy”, lee la introducción al perfil en el que se han publicado 17 fotos.

Recientemente, la mujer que procreó gemelas con el supuesto otrora líder del cartel de Sinaloa, rechazó que esté actualizando contenido en redes sociales.

“Quiero aclarar que no tengo redes sociales, que no soy yo la persona detrás de esas páginas. Yo nunca quise estar en esta situación de tener mi vida expuesta, lo cual no es nada agradable, debido a que ya es muy difícil lidiar por la situación en la que me encuentro y todavía tener que exponerme por personas ajenas a mí que están dedicándose a exhibir a nombre mío, mi vida privada en redes sociales ajenas para mí”, dijo la mujer en una carta pública.

Las declaraciones se dieron luego de que en ese perfil se compartieran imágenes del fastuoso festejo de cumpleaños de sus hijas.

Entonces, ¿quién publica y cómo consigue las fotos de Coronel, la mayoría en las que parece presumiendo lujos y hasta su cuerpo en bikini? No sabemos.

Pero lo que opinan expertos como Javier Oliva, analista de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es que podría tratarse de una estrategia indirecta de “El Chapo” para enviar un mensaje mediático de poderío.

“Es una estrategia mediática, no queda duda: es un mensaje de una persona beneficiada del crimen para mostrar la debilidad de las leyes para bloquear de manera tajante la extinción de dominio y las cuentas de los líderes del narcotráfico”, dijo Oliva a Impremedia en septiembre pasado.

“No es un mensaje precisamente a las autoridades mexicanas, sino a sus propios grupos o grupos rivales que recientemente vieron que la DEA puso a uno de los hijos del Chapo como a uno de los más buscados”.