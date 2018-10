Proponen que Metro-North y LIRR reduzcan pasajes para aliviar crisis del Subway

El plan presentado por el Contralor de la ciudad pide que la MTA integre tarifa unitaria de $2.75 el pasaje entre sistema de trenes suburbanos y el metro

Un plan que ayudaría a aliviar la crisis del transporte público y la congestión del tránsito fue presentado este martes por el contralor de la Ciudad de Nueva York, Scott M. Stringer, que pide a la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) la reducción de las tarifas de Metro-North y la Long Island Rail Road (LIRR) dentro de los condados a $2.75 que es el costo del Subway y los autobuses.

La propuesta es parte del nuevo informe del Contralor ‘Expanding Access In One Swipe’, que detalla el impacto potencial de permitir transferencias gratuitas entre los trenes que sirven a los suburbios, el metro y los autobuses, lo que reduciría los tiempos de viaje a la mitad, aliviaría el hacinamiento y expandiría dramáticamente el acceso al transporte público en 31 vecindarios en El Bronx, Brooklyn y Queens que tienen estaciones de Metro-North y de la LIRR.

En la actualidad el limitante es el alto costo de las tarifas de estas dos compañías que tienen en total 38 estaciones y sirven a 31 vecindarios en El Bronx, Brooklyn y Queens, donde viven 1.4 millones de residentes que contribuyen a dinamizar 327,000 empleos, destaca el plan de Stringer.

“El sistema de tránsito de la ciudad está en crisis. Mientras que el sistema de trenes que va a los suburbios se abren paso en El Bronx, Brooklyn y Queens, los neoyorquinos que trabajan se encuentran atrapados detrás de una barrera inaceptable, obligados a pagar una cantidad exorbitante o pasar horas adicionales atorados en el metro y los autobuses abarrotados”, dijo el contralor en una conferencia de prensa afuera de la estación Murray Hill de la LIRR en Queens.

El funcionario detalló que si bien las estaciones del sistema de trenes que van a los suburbios a menudo son la única opción de transporte público para los 1.4 millones de residentes de estos vecindarios, los precios de los boletos son casi cuatro veces más costosos que el pase de MetroCard, dejando a los usuarios locales varados y obligados a usar el Subway y los buses.

Más caros en ‘horas pico’

Para ilustrar lo caro del servicio en los trenes de Metro-North y la LIRR, Stringer citó que el costo de los boletos de ‘hora pico’ de las 13 estaciones de El Bronx y 14 de Queens al centro de Manhattan cuestan $ 9.25 y $ 10.25, respectivamente. Con el costo adicional de las transferencias de autobús y metro, la carga financiera del tren suburbano es prohibitiva para los neoyorquinos de clase trabajadora, enfatizó el Contralor.

De acuerdo a Stringer, el servicio asequible de Metro-North y la LIRR les daría a los neoyorquinos más tiempo con sus familiares, reduciría la congestión en las calles y en el Subway, lo que repercutiría en ampliar la accesibilidad económica para cientos de miles de personas.

Sobre la reducción del tiempo de viaje, por ejemplo, se establece que mientras en un viaje en los trenes de la LIRR a Penn Station toma 35 minutos desde Queens Village y 25 minutos desde Auburndale, el mismo viaje en el metro y el autobús local toma entre una hora a 80 minutos y 75 minutos, respectivamente.

En el caso de los trenes de Metro-North, mientras toma 30 minutos de Riverdale y 25 minutos de Belmont a Grand Central, ese mismo tramo en Subway o en autobús local demoraría hasta tres veces más, 90 minutos y 50 minutos, respectivamente.

Piden más paradas locales

El contralor Stringer dijo que la MTA debería aprovechar al máximo sus activos ferroviarios y que los trenes de Metro-North y de la LIRR deberían hacer más paradas locales en vecindarios como St. Albans, Queens Village, Laurelhurst, Murray Hill, Spuyten Duyvil, Tremont y Williamsbridge, para que los neoyorquinos puedan aprovechar este rápido servicio ferroviario.

Varios funcionarios electos y defensores de los usuarios coincidieron en los beneficios y alcances de la propuesta del Contralor.

El senador estatal Toby Ann Stavisky comentó que, según el estudio de Stringer de agosto de 2018, el vecindario de Flushing ha tenido un aumento del 23% en el crecimiento de los negocios en los últimos seis años, convirtiéndose en el número 4 de toda la ciudad, a la vez que casi el 40% de los trabajadores de la zona viajan en transporte público.

“Creo que el hacinamiento en la línea del tren 7 se puede aliviar con una tarifa reducida en los trenes de LIRR”, consideró Stavisky.

“El servicio frecuente, las tarifas asequibles y las conexiones a los autobuses locales harían que los trenes suburbanos se conviertan en un verdadero activo para los residentes de la ciudad, no en algo que los pase por alto. Al hacer un uso completo de las sus estaciones de los trenes suburbanos, la MTA podría eliminar la presión del metro y dar a los residentes de Queens, el Bronx y Brooklyn formas más rápidas de moverse”, dijo Steven Higashide, director de Investigación de TransitCenter.

Desde Riders Alliance, Danny Pearlstein dijo: “A medida que nos acercamos a la necesidad de modernizar el metro y hacer que los autobuses vuelvan a moverse, la integración de tarifas de los trenes suburbanos es una parte importante del debate en muchos vecindarios de la ciudad”.

“Mejorar la eficiencia de transporte de este servicio al tiempo que reduce las tarifas para garantizar un mayor acceso para todos los neoyorquinos es un paso en la dirección correcta”, dijo de su parte el asambleísta Ron Kim.

El Plan ‘Expanding Access in One Swipe’:

31 vecindarios en El Bronx, Brooklyn y Queens aumentarían su acceso al sistema de transporte masivo.

1.4 millones de residentes de estos vecindarios se beneficiarían.

327,000 puestos de trabajos hay en esos vecindarios.

38 estaciones de Metro-North y LIRR hay en esos 31 vecindarios.

18 de esas estaciones están en zonas a donde no llega el Subway.

82% de los residentes en esos vecindarios son personas de color.

41% son inmigrantes de otros países.

$10.25 cuesta un pasaje de una vía en ‘hora pico’ desde las 14 estaciones de Queens al centro de Manhattan.

$9.25 cuesta un pasaje de una vía en ‘hora pico’ desde las 13 estaciones de El Bronx al centro de Manhattan.

$2.75 es el costo adicional que habría que agregarle si después se toma el Subway o bus en Manhattan.

Reacción de la MTA

El presidente de la Autoridad Metropolitana de transporte (MTA) Joseph Lhota, dijo que se opone tajantemente a la propuesta del contralor de la ciudad Scott Stringer. Lhota dijo que el plan no es una alternativa, citando las dificultades financieras en la agencia.

“Recibimos el informe del contralor Stringer a última hora de la mañana y lo revisaremos, en particular las afirmaciones sobre el exceso de capacidad con las que no estamos de acuerdo”, dijo Lhota en un comunicado emitido a los medios. “La MTA no es una organización financieramente autosuficiente y para implementar las recomendaciones del contralor, se requiere un subsidio. Es fiscalmente irresponsable hacer una recomendación de beneficios de transporte público sin identificar una fuente de financiamiento, especialmente dadas las masivas necesidades financieras de la MTA”.

La MTA actualmente está ejecutando un plan piloto similar en 10 estaciones llamado Atlantic Ticket, que ofrece tarifas reducidas para los pasajeros de la ciudad cerca de las estaciones del LIRR. El precio de un boleto de ida se fijó en $ 5, un descuento del 51% con respecto a la tarifa máxima actual de $ 10.25 y una reducción del 33% con respecto a la tarifa de $ 7.50.