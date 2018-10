Adamari López: ¿Hospitalizada?

View this post on Instagram

Como puertorriqueña orgullosa de mis raíces, me siento honrada y emocionada de tener la oportunidad de usar mi voz para apoyar a todos los latinos y elogiar su presencia y contribución instrumental en este país. El Desfile es la oportunidad perfecta para reunir a nuestra comunidad, mostrando la vitalidad de la cultura hispana que respeta a sus respectivos países, con carrozas coloridas y trajes elaborados. #Latina #OrgullosamenteLatina #Hispana #PuertoRico #YoSoyBoricuaPaQueTuLoSepas #mesdelahispanidad #HispanicDayParade #HispanicHeritageMonth @jnj #jnjparade @aveenous @kikarocha_ @ccomgroupinc @latiniconos #uesteaCultura #NuestrasRaices