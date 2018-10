Buscan quitarle la presión a la Gran Manzana

Autoridades de Salud neoyorquinas lanzan primera iniciativa en toda la ciudad para prevenir y controlar la presión arterial alta

Los neoyorquinos tienen mucha presión. Pero no nos referimos a aquella causada por mucho trabajo o por el estrés de vivir en una metrópolis tan conmocionada como Nueva York. Se trata de la presión arterial, aquella que cuando llega a niveles muy altos y no se controla adecuadamente puede causar la muerte.

Por esta razón las autoridades de Salud de la Gran Manzana se trazaron un plan para bajarle la presión arterial a los neoyorquinos en un 15% para el año 2022.

El Departamento de Salud de Nueva York (DOHMH) anunció recientemente la primera iniciativa a nivel de toda la ciudad, para prevenir y controlar la presión arterial alta, también conocida como hipertensión.

¡Quita la presión, NYC! (Take the Pressure Off, NYC!), es la nueva campaña del DOHMH que busca enviarle un mensaje a los más de uno de cada cuatro neoyorquinos que tienen presión arterial alta, un factor de riesgo clave para enfermedades del corazón y derrames cerebrales.

Se estima que los adultos latinos tienen 1.9 veces más probabilidades de morir prematuramente debido a un derrame cerebral que los blancos no hispanos.

La iniciativa se presentó recientemente durante la segunda ‘Cumbre de la Coalición por la Presión Arterial Alta’, que reunió a más de 100 expertos de 13 sectores, incluidos representantes de sistemas de atención médica, organizaciones comunitarias, religiosas, laborales, empleadores, trabajadores sindicalizados, beneficiarios de seguros médicos y representantes gubernamentales.

Todas estas personas involucradas en la Cumbre identificaron tres áreas claves que servirán como una guía para implementar ‘Take the Pressure Off, NYC!’: crear concientización sobre la presión arterial alta, promover conductas saludables para el corazón y cumplir con los tratamientos.

Se estima que más de uno de cada cuatro neoyorquinos tiene presión arterial alta, un factor de alto riesgo para desarrollar cardiopatías y accidentes cerebro-vasculares, dos afecciones que contribuyen a más de una de cada cinco muertes prematuras de adultos en la ciudad de Nueva York cada año.

“La presión arterial alta a menudo no tiene síntomas, pero si no se controla, puede ser fatal (…) muchos no saben que la tienen “, dijo la doctora Oxiris Barbot, comisionada de Salud interina del DOHMH.

Según cifras del DOHMH, entre 2007 y 2016, no se registró una reducción significativa en las tasas de presión arterial alta en la ciudad de Nueva York, y por ello esta nueva iniciativa busca reducir la hipertensión de 150,000 neoyorquinos para el año 2022. Esto, a su vez, podría ayudar a contribuir a avanzar con la meta más amplia de la Ciudad de Nueva York de reducir la tasa de mortalidad prematura en un 25% para 2040 como parte de una iniciativa global conocida como ‘Plan OneNYC’.

Se espera que con la iniciativa Take the Pressure Off, NYC! más neoyorquinos aprendan a comprender sus cifras de presión arterial, también que entienda el por qué la presión arterial alta es peligrosa y cómo obtener atención y tratamientos médicos para esta afección.

Latinos en peligro

Según el reporte “Salud de los Latinos en la Ciudad de Nueva York“, publicado por el DOHMH en 2017, el 33% de los hispanos de la Gran Manzana sufre de presión arterial alta, en comparación con el 27% de los no hispanos. Entre los latinos, los más afectados son los dominicanos con 38% seguidos de los puertorriqueños (37%) y los mexicanos (27%).

Este año el DOHMH anunció una colaboración con más de 1,200 cadenas independientes de farmacias en la ciudad de Nueva York para promover el acceso a controles de presión arterial gratuitos en los cinco condados. Las ubicaciones se pueden encontrar en el NYC Health Map, una herramienta en línea que los neoyorquinos pueden usar para identificar los diferentes servicios de salud disponibles en sus comunidades.

El DOHMH también ha colocado 55 quioscos para medirse la presión arterial en áreas con altos índices de presión arterial alta, incluidos el este y el centro de Harlem, el norte y el centro de Brooklyn y el sur del Bronx.

Para obtener ayuda para encontrar un proveedor de atención médica llame al 311, y para más recursos sobre la presión arterial alta visite nyc.gov/health.