Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Canta junto al cantante colombiano J Balvin sus mayores éxitos en el Barclays Center y rememora las canciones de La Lupe, a través de la voz de la artista local Caridad de la luz, 'La Bruja', entre muchas otras actividades para este fin de semana

Jueves 18

Teatro Latea con nueva producción

El Teatro Latea ofrece este mes una agenda cargada de producciones interesantes, entre las que figuran una nueva obra, conversatorios, un concierto inspirado en Frank Sinatra y un espacio dedicado al cine. La primera invitación es para ver esta noche, y hasta el domingo 21 de este mes, la obra Five sessions: War in Therapy, escrita por Jaime Estades y dirigida por Andrés López-Alice del 220 Improv co. En 107 Suffolk St.

Viernes 19

Teatro: Mr. Mr. & Dr. Dr.

El colectivo teatral ‘Desde Allá’ invita a la presentación de la obra Mr. Mr. & Dr. Dr., estrenada mundialmente en el FUERZAfest 2018. La pieza, que cuenta con la dirección de Janilka Romero y las actuaciones de Christopher Cuevas y Luis Joet Santiago, se presentará en el Pregones Theater, desde esta noche y hasta el domingo 21 de este mes. Viernes y sábado a las 7:30pm y el domingo a las 3:00pm.

Fiesta de cervezas en el zoológico

Este fin de semana tienes una excusa más para visitar el zoológico de El Bronx. Y es que retorna a este espacio el festival ‘Brew at the Zoo’ en el que podrás degustar cervezas y la oferta culinaria de diversos camiones de comida. También habrá actividades alusivas a el Dia de las Brujas o Halloween. Información: http://www.ticketing.wcs.org

Películas al aire libre

Antes de que baje la temperatura, aprovecha para disfrutar de una singular experiencia al aire libre en Queens. Esta noche puedes ver la proyección de la cinta ‘Los cazafantasmas’ (‘Ghostbusters’) a partir de las 5: 30 p.m., en el John Golden Parking Lot (en el John Golden Park) junto a toda la familia. Información: http://www.nycgovparks.org

Sábado 20

Concierto: J Balvin

Canta junto al colombiano J Balvin sus temas más populares durante un concierto en el Barclays Center. Balvin hará una parada en la ciudad como parte de su gira Vibras, en la que combina sonido, efectos especiales y tecnología. El cantante de música urbana es conocido por temas como ‘Mi gente’, ‘Ay, vamos’ y ‘Machika’. Entradas: http://www.ticketmaster.com

Bailes inspirados en la lucha libre

La coreógrafa Karole Ermitage y su compañía en la ciudad, Armitage Gone Dance, podrán en escena la producción ‘The Art of In-Between’. Esta pieza que Armitage Gone! Dance describe como ‘divertida y subversiva’, está inspirada en tradiciones mexicanas tan populares como el Día de los Muertos y la lucha libre. A las 7:30 p.m., en National Sawdust, ubicado en 80 N 6th St, Brooklyn.

Ejercítate a ritmo latino

Todos los sábados hasta el próximo 29 de diciembre puedes quemar calorías de manera divertida en Shape Up NYC, unas clases que además te ayudarán a echar a un lado el estrés.. Esta rutina de ejercicios te pondrá a bailar a ritmo de merengue, bachata y salsa. La clase es para participantes de nivel básico e intermedio. Gratis. Información: http://www.nycgovparks.org

Domingo 21

Big Apple Circus está de regreso

El popular Big Apple Circus te espera con las puertas abiertas hasta el próximo jueves 4 de noviembre con un espectáculo que incluirá la presentación de malabaristas, acróbatas, payasos y contorsionistas. Este show también cuenta con la música de una banda en vivo bajo una carpa en el Lincoln Center. Información: http://www.bigapplecircus.com

Miércoles 24

Noche de cine y comida

Asiste a la edición número 12 del Food Film Fest, un encuentro que te permitirá ver películas sobre comidas de todo el mundo. Pero no solo se trata de ver comida en pantalla gigante, la mejor parte de esta entrega es que luego podrás degustar los más diversos platos en este festival. En el AMC Empire 25, en Times Square, entre otros espacios. Información: http://www.thefoodfilmfestival.com

Lunes 22

Clases de cocina para niños en español

Este lunes 22 y hasta el próximo lunes 5 de noviembre puedes registrar a los más pequeños de la casa en Hip2B, clases de cocina para crear platos saludables. La organización Seeds in the Midle y Taste of Brooklyn invitan a estas clases dirigidas a niños entre 9 y 13 años. El taller se realizará en Boerum High School for International Studies, en el 284 Baltic Street, en Brooklyn. http://www.tasteofbrooklyn.com

Jueves 25

Tributo a La Lupe

La poeta, actriz y cantante Caridad de la Luz, mejor conocida como ‘La Bruja’, ofrecerá un tributo al legado de la cantante cubana, Lupe Victoria Yoli Raymond ‘La Lupe’. La bruja, de origen puertorriqueño y oriunda de El Bronx, ha interpretado las canciones de La Lupe anteriormente en otros tributos. La multifacética artista actuará en Zinc Jazz Club, ubicado en el 82 West 3rd st. Desde las 7:30 p.m.