Cazador mata accidentalmente a ciclista y su madre se alegra porque ¡era un violador!

Mark Thomas Sutton perdió la vida y su madre publicó un mensaje en Facebook anunciando que la noticia la "llenó de alegría"

Hace unos días, un ciclista británico de 34 años llamado Mark Thomas Sutton perdió la vida mientras realizaba un circuito en Montroid, en Alta Saboya, Francia, cuando un cazador que se encontraba cerca de donde rodaba le disparó de forma accidental.

Pero lo que parecía ser una tragedia resultó ser un gran alivio para muchas mujeres, incluida la madre de Mark, ya que según informa el periódico ABC, Sutton había sido acusado de violar a varias mujeres.

“Era un violador y estoy contenta de que haya muerto. Cuando supe que lo habían matado, sentí un gran alivio, me quité un peso de encima. Me sentí aliviada porque sé que ahora no puede herir a nadie más”, declaró una de sus víctimas al Daily Mail.

Increíblemente, la mamá de Mark publicó en su perfil de Facebook el siguiente mensaje: “Espero que te pudras en el infierno, Mark Thomas Sutton. Lo único que siento es que murieras en el instante. Para los que lean esto, no soy un troll vicioso. Soy la persona que le dio la vida”.

Sutton vivía desde hace 4 años en territorio francés con su pareja, ya que salió huyendo de su país por las demandas en su contra, y se mantenía de sus dos negocios.