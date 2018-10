José José envía audio para reportar su estado de salud y desmentir que esté secuestrado

El cantautor mexicano lo compartió con sus fans a través de sus redes sociales

José José envió un audio a toda su fanaticada y amigos para reportar su estado de salud tras su salida del hospital.

Asimismo, aprovechó el momento para desmentir rumores de que su hija, Sarita Sosa Salazar, lo tenía secuestrado.

“El príncipe de la canción” fue operado en noviembre del año pasado debido a su cáncer de páncreas. No obstante, la baja en la salud del intérprete se ha agudizado luego que su cuerpo dejara de asimilar los nutrientes necesarios, por lo que era alimentado intravenosamente.

A principios de febrero, José José había sido internado cuando llegó a Miami desde México. En verano abandonó su rehabilitación y continuó recuperándose desde su hogar.

“Estoy muy bien”, se le escucha decir al mexicano con una voz fatigada y muy pausada. “Sarita me ha estado cuidado desde que salí del hospital”.

José José también resaltó que ha estado siguiendo su tratamiento al pie de la letra lo que ha resultado en un aumento de pesa y un sentimiento de mejoría.

José José Comunicado 2018 pic.twitter.com/mmR0ntwvbD — José José (@JoseJoseOficial) October 17, 2018

Aquí la transcripción de sus palabras que fueron difundidas en un video a través de su cuenta oficial de Twitter:

“Hola mi familia querida. Les habla José José para saludarles, para abrazarlos, para reportarme con ustedes de que estoy muy bien, gracias a Dios, con los cuidados de Sarita, mi hija, aquí en nuestra casa.

Quería reportarme también con ustedes porque he oído versiones de que Sarita me tiene secuestrado y eso no es cierto. Sarita me ha estado cuidando desde que salí del hospital. Aquí he ido mejorado poco a poco, subiendo de peso, sintiéndome cada vez mejor. Estamos muy contentos, estamos siguiendo los tratamientos como debe ser.

Amigos, por favor, sepan, estoy muy bien en mi casa con Sarita mi hija, mis médicos, con mis medicinas y con todos mis tratamientos. Gracias por preguntar por mí, les mando un abrazo. Dios los bendiga amigos, José José”.