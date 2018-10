Vecinos quitan nombre ′Trump′ de edificio en el Upper West Side

Con el apoyo de una jueza, la mayoría decidió que ese nombre ya no agregaba valor a sus apartamentos

Los residentes de un complejo de viviendas en el Upper West Side lograron remover hoy el nombre “Trump Palace” de su edificio, que ahora se llamará 200 Riverside Boulevard.

El cambio de nombre de la torre de 46 pisos, ubicada frente al río Hudson entre las calles 69 y 70, fue autorizado en mayo por Eileen Bransten, jueza del Tribunal Supremo de NY, y luego decidido por mayoría de los 377 propietarios.

Se trata de un golpe a la marca del polémico mandatario Donald Trump. Desde que asumió el cargo, otros edificios han borrado su nombre, incluidos tres al sur de 200 Riverside Boulevard y un hotel en SoHo y otro en Panamá.

La percepción pública de Trump ha cambiado drásticamente desde el año 2000, cuando el edificio compró el derecho a su nombre por $1 dólar, acotó Daily News.

Eric Chung, residente durante mucho tiempo, dijo que eliminar las letras Trump “hace una declaración muy poderosa”, citado por The New York Times. Otro afirmó que el nombre “Trump” ya no agregaba valor a sus propiedades.



“Podría decirse que, en algún momento, el nombre Trump pudo haber contribuido en algo al valor de nuestros apartamentos. Claramente, ese no es el caso hoy”.

La junta estimó que costaría alrededor de $23 mil dólares cambiar el nombre y limpiar la fachada.

La Organización Trump amenazó con una acción legal, pero sus abogados no tomaron ninguna medida.