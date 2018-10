Conductor muere frente al volante y estrella bus escolar en Brooklyn

Fue el segundo incidente parecido esta semana en ese condado

Kam Po Lau, conductor de un autobús escolar, sufrió ayer un percance médico frente al volante y se estrelló contra un automóvil estacionado en Brooklyn.

Fue llevado a Maimonides Medical Center, pero no pudo ser salvado, indicó New York Post. No se precisó el problema de salud que causó la muerte del conductor de 63 años, ni se indicó si había niños a bordo.

El hecho ocurrió ayer aproximadamente a las 7:30 a.m., en 71st Street y 12th Avenue, en Dyker Heights.

El accidente se produjo apenas un día después de que un camión de bomberos se estrellara en Brooklyn también contra autos estacionados, luego de que el conductor aparetemente sufriera un percance médico.

Desde el comienzo de este año escolar, el sistema de autobuses ha estado rodeado de polémicas por retrasos e incidentes con los conductores. Al respecto, esta semana el presidente del Concejo Municipal, Corey Johnson, criticó al Departamento de Educación (DOE) por “planificación insuficiente”.