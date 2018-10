Tras divorcio de Gabriel Soto, Geraldine Bazán tendría nuevo novio

La actriz parece haberse abierto nuevamente al amor tras ruptura

Geraldine Bazán parece haber superado su divorcio con Gabriel Soto tras un largo proceso que se ha vivido en los medios de comunicación.

Después de que se diera a conocer que la pareja por fin había finalizado su separación legalmente y llegaron a un acuerdo que beneficia a sus dos hijas, ya hay rumores de que la actriz de “Falsa Identidad” tiene un nuevo romance.

“Ya tiene novio Geraldine“, reveló la periodista Martha Figueroa en el programa “Con Permiso” que transmite el Canal U en México.

La presentadora de televisión no tuvo muchos detalles de quien podría ser la nueva pareja de la famosa pero sí dijo que es un hombre guapo.

“No les voy a decir tanta información porque no me la sé, pero una amiga los vio y entonces no sabemos ni el nombre ni a qué se dedica, pero es tan guapo, tan pero tan pero tan guapo que hasta feo se ve Gabriel Soto. O sea ella sí mejoró, ella subió porque él es guapérrimo el novio”, añadió.