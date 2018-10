NYCHA anuncia contrato para mejorar calefacción en complejos de vivienda

Unos 15,000 hogares en complejos de vivienda de los condados de El Bronx, Brooklyn, Manhattan y Queens serán beneficiados

NUEVA YORK.- Unos 15,000 hogares en 15 complejos de vivienda pública verán mejoras en los sistemas de calefacción, iluminación y ventilación, así como también en la conservación del agua, como consecuencia de un proyecto para mejorar el rendimiento energético, anunciado este martes por la Autoridad de Vivienda de Nueva York (NYCHA).

El proyecto de $ 104.6 millones es el cuarto de NYCHA desde 2015 y el Contrato de Rendimiento Energético (EPC) es el más grande de la Autoridad hasta la fecha y se aplicará en complejos de vivienda de los condados de El Bronx, Brooklyn, Manhattan y Queens.

“Este nuevo EPC garantiza que nuestros residentes puedan ver las mejoras necesarias en su calidad de vida y que NYCHA continúe invirtiendo en un futuro más sostenible”, dijo el gerente general de NYCHA, Vito Mustaciuolo. “Este programa y las actualizaciones que siguen son vitales para garantizar que podamos abordar de frente nuestras necesidades críticas de infraestructura”.

NYCHA reveló que el EPC se firmó con Ameresco, Inc. La iniciativa le ahorrará a la NYCHA $ 154.6 millones en costos de energía y agua durante el plazo de financiamiento de 18 años, y reducirá el uso de energía en un 21%, avanzando la meta de la Agenda de Sostenibilidad de NYCHA de una reducción del uso de energía del 20% para el 2026.

De su parte David J. Anderson, vicepresidente ejecutivo y director de Ameresco, declaró la importancia de continuar ampliando la asociación público-privada con NYCHA.

“Con un ahorro de energía de más del 20% en la cartera de 15 sitios, este proyecto contribuirá significativamente a los objetivos de sostenibilidad NextGen de NYCHA y One City Built to Last de la Ciudad de Nueva York”, dijo Anderson. Aplaudo a NYCHA por su compromiso continuo de mejorar los estándares de vida de sus residentes al hacer de la conservación de la energía y la sostenibilidad una prioridad”.

Al igual que con los tres proyectos EPC anteriores realizados por NYCHA desde fines de 2015, el objetivo principal del proyecto es actualizar y modernizar los sistemas de calefacción para proporcionar un calor más consistente y cómodo.

El proyecto es el cuarto y más grande hasta la fecha en la serie de EPC a gran escala de NYCHA en el marco del programa EPC del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de Estados Unidos, así como el más grande que el HUD haya aprobado.

Los complejos de vivienda beneficiados