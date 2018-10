¿Pastora se hace la muerta en culto para que feligreses la llenen de billetes?

Video enciende el debate sobre el diezmo en las iglesias

Un video que circula en Facebook ha generado el repudio por parte de usuarios que consideran que la pastora que lo protagoniza es una farsante.

“Culto en iglesia evangélica, el que tire más dinero encima de la pastora mas bendición le llegara, vamos todos a tirar billetes”, lee una descripción del video publicado hace dos semanas.

En las imágenes del video titulado “Traed los diezmos al alfolí para que haya dinero donde la pastora”, se ve a una supuesta líder religiosa tirada en el suelo como si estuviera en trance mientras varios feligreses se le aproximan para lanzarle billetes.

Se desconoce cuál es la iglesia en cuestión y cuándo fue tomado el video, pero el clip ya sobrepasa las 15 millones de reproducciones y más de 231, 000 personas lo han compartido

En comentarios a la publicación, el administrador de la cuenta truena detalladamente contra la mujer y la filosofía del diezmo en muchas Iglesias.

“Ni Jesús ni los Apóstoles pidieron ó mandaron pedir el diezmo. Así como lo está leyendo, en realidad no existe ni una sola cita del Nuevo Testamento en la que Jesús o alguno de los apóstoles digan que hay que pagar el diezmo, y menos todavía que eso era el 10% del salario. Ni siquiera el de los alimentos y animales. En los Evangelios, solamente viene tres veces la palabra diezmo y habla de los fariseos que lo daban (Mt 23,23; Lc 11,42) , y por cierto, no habla nada bien de ellos, y en el caso mencionado en Lc 18,12-14 el que daba el diezmo no salió ni justificado ni bendecido”, argumenta en español el usuario que se define como un “seguidor de Jesús” en la Iglesia Católica y “socialista hasta la muerte”.

“El diezmo era para los levitas, viudas y huérfanos, no para el pastor. Servía para el sostenimiento de los levitas, porque éstos no tenían herencia en la tierra en común con las otras tribus (Lev. 27:30-33; Núm. 18:21-32;Dt 14,27-29). De este fondo, también se tomaban ciertas porciones para aliviar las necesidades de los extranjeros, los huérfanos, y las viudas. Al tercer año, el diezmo de ese año debía ser entregado directamente en las aldeas locales, y puesto a disposición, no sólo de los levitas, sino también de los “extranjeros, los huérfanos, y las viudas.” (Deut. 12:5-7;14:22-29; 26:12-14)”, continúa.

“Traed los diezmos al alfolí -perdón a la barriga de la pastora para que haya comida en su estomago- fuera de broma, a ti que le das 10% al pastor, deja de darle diezmo, ya que el diezmo era para los levitas; también era una vez al año y no era en dinero sino en alimentos, lo que vas a dar dáselo a un pobre y no a un pende** que te manipula”, detalla.