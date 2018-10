Ana Patricia Gámez se quitó la faja y sin pudor mostró sus ‘kilitos de más’ en leggins

View this post on Instagram

Hoy cumplo 15 semanas de posparto, aún me acompaña esta pancita que aveces se oculta debajo de una faja. Muchas chicas me pregunta cómo baje o estoy bajando de peso pero personalmente no me siento en condiciones de dar una respuesta que ellas quieran leer porque no había tomado acción y tampoco he perdido todo el peso que gané con el embarazo, el cual me disfruté al máximo y no me preocupaba el hecho de engordar, nunca me prive de mis antojos a cada rato y mucho menos me mortifiqué por ejercitarme. Gracias a Dios tengo a un bebe sano y lo alimento con pecho exclusivamente. Ayer comencé un proceso de transformación posparto del cual los haré parte porque yo se que allá afuera hay muchas mamás que al igual que yo necesitan una guía y motivación porque muchas son las veces que no nos sentimos cómodas en nuestra propia piel, así como cuidamos de lo más hermoso de nuestras vidas, nuestros hijos, cuidémonos de adentro hacia afuera ❤️