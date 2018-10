Cancelan construcción de la “rueda de la fortuna” más grande de Occidente en Nueva York

Luego de duplicarse el costo, el proyecto se quedó sin dinero

El proyecto de construir en Staten Island la rueda de la fortuna más alta en el hemisferio occidental, a un costo de $900 millones de dólares, está oficialmente muerto.

“Después de años de planificación, los desarrolladores de The New York Wheel anuncian, con gran decepción, que el sueño de construir una atracción de clase mundial en Staten Island desafortunadamente no se hará realidad”, dijo Cristyne Nicholas, portavoz de la empresa.

Las fuentes dijeron que el último obstáculo en el proyecto fue la negativa del alcalde Bill de Blasio de rescatarlo.

“Siempre fue una idea algo especulativa. La rueda era un esfuerzo del sector privado que se suponía que se pagaría por sí misma, y ​​creo que la economía fue un poco inestable desde el principio y se ha demostrado que es más inestable”, dijo de Blasio a principios de este mes en la radio WNYC.

Los inversores le pidieron a la ciudad que aprobara el estatus libre de impuestos para una venta de bonos de $380 millones de dólares.

La rueda ya había estado en obras durante al menos seis años, a un costo de $450 millones de dólares, el precio original del proyecto, que se duplicó tras demoras prolongadas, costos excesivos y demandas legales entre el desarrollador y el contratista anterior, Mammoet-Starneth. La rueda tendría 630 pies (192 metros) de altura.

El trabajo en el proyecto está estancado desde mayo del año pasado, después de que el contratista dejó el trabajo, alegando que New York Wheel le debía dinero. El terreno de la ciudad donde la rueda se iba a levantar, ahora alberga cuatro pedestales de 100 toneladas.

Un centro comercial adyacente también ha enfrentado retrasos. Está previsto que Empire Outlets, que ha recibido $67 millones de dólares en subsidios estatales del gobernador Andrew Cuomo, abra en la primavera luego de que su debut fuera postergado cuatro veces, informó New York Post.

En mayo, un juez de Delaware dictaminó que la “Rueda de Nueva York” tenía cuatro meses para recaudar suficiente dinero para reiniciar el proyecto o cancelarlo por completo.

Eventualmente, el contratista intentó declararse en bancarrota y subastar algunas de las partes masivas de la rueda, pero un juez impidió que eso sucediera.