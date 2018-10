Inmigrante muere a causa del cáncer… y por no saber hablar inglés

Sus familiares indicaron que nunca pudo darse a entender con los médicos que la atendieron

Seguramente no te has puesto a reflexionar en todos los problemas por los que pueden atravesar los inmigrantes, entre ellos la barrera que para muchos de ellos significa el idioma, lo cual puede hacerles pagar altos costos.

Eso fue lo que le ocurrió a una mujer de 62 años que ha sido identificada únicamente como Delfina, quien desde hace varios años radicaba con su esposo en Clifton, una ciudad que se encuentra al este de Grand Junction, en Colorado.

Delfina, como muchos otros inmigrantes, solo sabía hablar español. Apenas en julio pasado los médicos le diagnosticaron cáncer y le indicaron que no había ya nada que hacer, por lo que le quedaban prácticamente unos cuantos días de vida.

Según sus familiares, Delfina no quiso hacer más por su salud ya que al centro médico que acudió no había quien pudiera explicarle en español lo que realmente le estaba ocurriendo. Lo único que le ofrecieron fue un servicio de traductores por teléfono.

También indicaron que los médicos intentaron utilizar la herramienta de traductor que ofrece Google, pero no les funcionó al presentar problemas con el audio.

Finalmente, la señora Delfina falleció en su casa el pasado viernes. Su esposo indicó que no llamó al 911 ya que en anteriores ocasiones que lo ha hecho, los operadores no le pudieron brindar apoyo ya que no pudieron entenderle.