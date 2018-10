Myrka Dellanos habló de Luis Miguel La Serie y de su nuevo proyecto con María Celeste Arrarás

Ambas conductoras se confesaron en la noche de los Latin American Music Awards

Los Latin American Music Awards fueron la excusa perfecta para que Myrka Dellanos y María Celeste Arrarás se reunieran y al parecer de esta cita podría salir un nuevo proyecto que las coloque nuevamente frente a una pantalla de televisión.

Una de las reuniones más esperadas en los #LatinAMAS fue la de @Myrka_Dellanos y @MariaCeleste pic.twitter.com/luklsv9PMV — Clary Castro (@Castroclary) October 26, 2018

En conferencia de prensa las presentadoras de televisión revelaron que están en conversaciones para realizar algo en conjunto. Pero no revelaron de qué se trataba. Ambas reconocen el deseo del público de verlas nuevamente en pantalla, después de los años que disfrutaron de este dúo dinámico en Primer Impacto.

Sin embargo Myrka también fue cuestionada sobre su posible participación en Luis Miguel La Serie. En un primer instante Dellanos dijo no querer hablar sobre el artista, entiendo que la pregunta iba más en tendencia a la vida privada de El Sol de México. La conductora dijo que ambos son figuras públicas y que por esa razón no se sentía bien hablando de él con los medios. Sin embargo al entender que la prensa quería saber sobre su postura ante la inclusión de un personaje en la serie, que narrará su vida al lado del cantante, ella se limitó a decir que de momento nadie la ha contactado para consultarla al respecto. Dicha respuesta no revela sí este posible hecho sería o no de su agrado.