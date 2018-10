Se divorció y fue esto su principal motivación para perder 220 libras

A fines de 2016, después de la debacle amorosa, Ringo hizo el clic. Volvió al levantamiento de pesas, una disciplina que lo había apasionado cuando era más joven. Además, empezó a controlar su adicción a la comida rápida y llegó a hacer ayunos intermitentes, en una dieta estricta que, en ciertos días, implicaba sólo consumir alimentos entre las 17 y las 21 horas, sin grasas ni carbohidratos.

Como resultado, perdió más de 100 kilos en dos años. Hoy, la balanza marca 79 kilos, pero la mayor transformación la sufrió en su personalidad: “Perder peso cambió mi vida. Algo tan simple como poder ponerme las medias hace la diferencia”, dijo a The Sun. Todavía tiene piel sobrante que piensa operarse en el futuro, pero no es su prioridad. Tampoco está listo para salir con gente nueva, pero asegura que va a ser un mejor compañero de lo que fue para su ex esposa.